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16 июня 2017, 23:41 | Бокс | Советский спорт

Орлов сразится с Хелениусом вместо опоздавшего Льюисона

В Таллине (Эстония) завтра состоится вечер бокса. Как сообщает BoxingScene, соперником финна Роберта Хелениуса, выступающего в тяжелом весе, станет россиянин Евгений Орлов.

Отметим, что первоначально у Хелениуса был другой оппонент. Планировалось, что соперником Хелениуса будет Иан Льюисон из Великобритании. Однако Льюисон по неизвестным причинам не смог прибыть в Таллин в назначенное время. В связи с этим в срочном порядке была найдена замена в лице Орлова.

38-летний в своем предыдущем поединке в декабре прошлого года нокаутировал Игоря Пилипенко.
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