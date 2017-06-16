Орлов сразится с Хелениусом вместо опоздавшего Льюисона

Отметим, что первоначально у Хелениуса был другой оппонент. Планировалось, что соперником Хелениуса будет Иан Льюисон из Великобритании. Однако Льюисон по неизвестным причинам не смог прибыть в Таллин в назначенное время. В связи с этим в срочном порядке была найдена замена в лице Орлова.

38-летний в своем предыдущем поединке в декабре прошлого года нокаутировал Игоря Пилипенко.