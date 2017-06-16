Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30100786/
16 июня 2017, 21:35 | Бокс | Спорт-Экспресс

Александр Поветкин: В первом бою против Уорда у Ковалева украли победу

Российский боксер Александр Поветкин заявил, что будет болеть за своего соотечественника Сергея Ковалева в поединке с американцем Андре Уордом. Он также добавил, что в первом бою у россиянина украли победу.

Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> заявил что будет болеть за своего соотечественника Сергея <span class=error>Ковалева</span> в поединке с американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

— Я Сергея хорошо знаю. Сильный, волевой боксер, — приводит официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса» слова Поветкина. — Хороший парень. Конечно, болею за него. Предсказания какие-то делать я не берусь. По поводу первого боя я считаю, что победу украли у нашего боксера. И считаю, что на второй бой Уорд выйдет более подготовленным физически.

Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Бой-реванш Сергей Ковалев — Андре Уорд состоится в Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочное время начала — 4.30 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 1 новость  Все новости
16 июня

Криштиану Роналду уходит из "Реала". Объявлена и причина

"Зенит" должен был возглавить не Манчини

Первая бомба межсезонья НХЛ