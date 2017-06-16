Александр Поветкин: В первом бою против Уорда у Ковалева украли победу

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— Я Сергея хорошо знаю. Сильный, волевой боксер, — приводит официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса» слова Поветкина. — Хороший парень. Конечно, болею за него. Предсказания какие-то делать я не берусь. По поводу первого боя я считаю, что победу украли у нашего боксера. И считаю, что на второй бой Уорд выйдет более подготовленным физически.



Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.