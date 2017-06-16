Александр Поветкин: В первом бою против Уорда у Ковалева украли победу
Российский боксер Александр Поветкин заявил, что будет болеть за своего соотечественника Сергея Ковалева в поединке с американцем Андре Уордом. Он также добавил, что в первом бою у россиянина украли победу.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я Сергея хорошо знаю. Сильный, волевой боксер, — приводит официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса» слова Поветкина. — Хороший парень. Конечно, болею за него. Предсказания
Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.
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