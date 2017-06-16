Самые дорогие бои в истории бокса

Индустрию бокса и ММА в этом августе ждет в финансовое потрясение. Бой одного из лучших боксеров современности Флойда Мейуэзера и одного из лучших бойцов смешанных единоборств Конора Макгрегора рискует собрать рекордные деньги, а гонорары соперников уже кружат голову десяткам промоутеров со всего мира. В подборке «СЭ» — самые дорогие боксерские бои минувших лет. Без участия Флойда The Money Мейуэзера, конечно же, не обошлось.

Флойд МЕЙУЭЗЕР — Мигель КОТТО, 2012

94 миллиона долларов

Бой был достаточно равным, притом что Котто настойчиво шел вперед и прессинговал, а Мейуэзер предпочел оборонительную тактику и точные, неприятные для соперника контратаки. И именно вторая тактика оказалась в этом поединке более эффективной: обстоятельства сложились так, что у Мейуэзера был даже шанс закончить бой досрочно — после того, как в последнем раунде он провел мощную комбинацию. Котто устоял на ногах, но судей в своем превосходстве убедить не смог. Бой по накалу страстей, пожалуй, уступал поединку с Де Ла Хойей, но это отразилось и на сборах — не удалось дотянуть даже до сотни миллионов.

Майк ТАЙСОН — Эвандер ХОЛИФИЛД, 1997

100 миллионов долларов

Доходы с первого боя этих соперников, прошедшего в 1996-м году, оценивали в порядка 79 миллионов долларов. Тайсон, владевший поясом WBA, считался фаворитом, букмекерские ставки в его пользу зашкаливали. Но исход получился довольно неожиданным, в предпоследнем раунде Холифилд, доминировавший на протяжении поединка, завершил бой досрочно — судья остановил расправу после серьезной серии попаданий. Спустя семь месяцев соперники снова вышли на ринг, чтобы выяснить отношения в реванше. И этот бой уже пробил отметку в сто миллионов — таков был ажиотаж вокруг поединка. И ожидания зрителей, пожалуй, в некотором смысле обмануты не были — это был тот самый скандальный бой, в котором Тайсон получил дисквалификацию за неспортивное поведение — он дважды укусил Холифилда за ухо.

Леннокс ЛЬЮИС — Майк ТАЙСОН, 2002

107 миллионов долларов

Поединки с участием Тайсона вызывали ажиотаж среди поклонников бокса, подогревался он еще и тем, что боксер тратил время не на подготовку в спортзале, а на вечеринки и не слишком здоровый образ жизни, но при этом все равно считался фаворитом. Сказалось это и на исходе поединка с Льюисом — британец в отличие от своего визави свое время инвестировал в собственную силу и выносливость. И если первые три раунда Тайсон держался, то на дальнейшие раунды сил уже явно не хватало — в восьмом Льюис дважды отправил его на канвас, второй оказался решающим.

Флойд МЕЙУЭЗЕР — Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ, 2007

137 миллионов долларов

Если к этому моменту подобные сборы с боев супертяжеловесов мало кого удивляли, то в истории более легких весов такие цифры появились едва ли не впервые. И не напрасно — чисто со спортивной точки зрения бой двух американцев получился весьма зрелищным. Де Ла Хойя хоть и был уже не тем, что прежде, в ринге он смотрелся действительно неплохо даже на фоне соперника-фаворита. Судьи определили преимущество Мейуэзера, хотя из всех его предыдущих боев этот получился одним из самых непростых в плане количества пропущенных ударов. Концовка поединка и вовсе получилась яркой и богатой на размены, но точнее был Флойд.

Флойд МЕЙУЭЗЕР — Сауль АЛЬВАРЕС, 2013

150 миллионов долларов

Зато уже в следующем году, через бой, Мейуэзер вновь взорвал газетные заголовки, сводя с ума конкурентов. Была организована серьезнейшая пиар-компания, многие звезды были приглашены и были замечены в рингсайде. При этом сам бой, самый кассовый своего времени, уже не был столь великолепным со спортивной точки зрения. Преимущество от начала до конца оставалось за американцем, и хотя один судья и дал ничью, большинство все же решило в пользу американца.

Флойд МЕЙУЭЗЕР — Мэнни ПАКИАО, 2015

около 500 миллионов долларов