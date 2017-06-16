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https://sport.mail.ru/news/boxing/30100400/
16 июня 2017, 20:38 | Бокс | Р-Спорт

Глава WBC Сулейман заявил, что бой Мэйуэзера с Макгрегором может стать титульным

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что не возражает против того, чтобы бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом Конором Макгрегором, выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), носил характер титульного.

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио <span class=error>Сулейман</span> заявил что не возражает против того чтобы бой между американским боксером <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мэйуэзером-младшим</nobr> и ирландским бойцом <span class=error>Конором</span> Макгрегором выступающим в UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) носил характер титульного. Увеличить
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Мэйуэзер в среду официально объявил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг).

На вопрос журналистов ESPN, может ли на кону стоять принадлежащий Мэйуэзеру бриллиантовый пояс WBC, Сулейман ответил: «Может быть, я пока не знаю. Лично я не против этого. Разумеется, это решение совета WBC, но мы должны отметить, что бокс привлекает внимание всего мира».

Бриллиантовый пояс WBC был учрежден организацией в 2009 году и не имеет весовых категорий. Кроме того, пояс не требует защиты и вручается в качестве почетной награды победителю исторического боя, в котором встречаются два элитных боксера. Мэйуэзер получил пояс в 2012 году после боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Мэйуэзер вышел на пенсию и был награжден почетным поясом. Мы никогда не думали, что он вернется в бокс», — добавил Сулейман.

Мэйуэзер, выигравший все 49 боев (26 — нокаутом) на профессиональном ринге, провел последний поединок в сентябре 2015 года, победив по очкам своего соотечественника Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и WBA. Макгрегор, на счету которого 21 победа при трех поражениях в MMA, стал первым бойцом в истории UFC, становившимся чемпионом в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее ирландец отказался от титула в полулегком весе, сохранив чемпионский пояс в легком весе.
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