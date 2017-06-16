Соперником боксера Алояна по бою 22 июля станет представитель Никарагуа
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян в своем втором бою на профессиональном ринге 22 июля встретится с представителем Никарагуа. Об этом Алоян сообщил ТАСС.
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Большое боксерское шоу запланировано на 22 июля в Москве. Планируется, что поединки пройдут на Красной площади.
«Соперник будет из Никарагуа, я забыл его фамилию. Готовиться будем с моим тренером Эдуардом Кравцовым в обычном режиме», — сказал Алоян.
Кравцов сообщил ТАСС, что основной этап подготовки пройдет на базе «Озеро Круглое».
Алоян 11 мая победил никарагуанца Ядера Кардосу по очкам в дебютном поединке на профессиональном ринге. Также россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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