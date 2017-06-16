CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

читайте также Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

CAS в начале декабря 2016 года сообщил, что Алоян будет лишен серебра Игр-2016 за употребление допинга, проба спортсмена дала положительный результат на туаминогептан. Личный тренер боксера Эдуард Кравцов объяснял, что спортсмен простудился на сборе в Сочи и принял капли, разрешенные в тренировочном процессе. При рассмотрении дела в CAS выяснилось, что Алоян не оформлял документы на терапевтическое исключение, то есть не имел права на использование препарата.

В конце декабря юрист Артем Пацев сообщил, что подана апелляция в CAS. Суд, рассмотрев апелляцию, принял решение отклонить ее и аннулировать результаты Алояна с 15 по 21 августа 2016 года. Таким образом, российский боксер лишился медали Игр в Рио-де-Жанейро.

Алоян 11 мая победил Ядера Кардосу из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.