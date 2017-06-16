Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30100175/
16 июня 2017, 20:07 | Бокс | Р-Спорт

CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали Олимпиады-2016 из-за применения запрещенных препаратов, сообщается на сайде суда.

CAS в начале декабря 2016 года сообщил, что Алоян будет лишен серебра Игр-2016 за употребление допинга, проба спортсмена дала положительный результат на туаминогептан. Личный тренер боксера Эдуард Кравцов объяснял, что спортсмен простудился на сборе в Сочи и принял капли, разрешенные в тренировочном процессе. При рассмотрении дела в CAS выяснилось, что Алоян не оформлял документы на терапевтическое исключение, то есть не имел права на использование препарата.

В конце декабря юрист Артем Пацев сообщил, что подана апелляция в CAS. Суд, рассмотрев апелляцию, принял решение отклонить ее и аннулировать результаты Алояна с 15 по 21 августа 2016 года. Таким образом, российский боксер лишился медали Игр в Рио-де-Жанейро.

Алоян 11 мая победил Ядера Кардосу из Никарагуа в своем дебютном бою на профессиональном ринге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению серебряной медали Олимпийских игр 2016 года после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом спортсмен заявил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать