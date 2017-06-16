Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

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«Не могу отвечать на такие вопросы (о медали), я поговорю с юристом, — сказал Алоян. — Но нет смысла с кем-то враждовать, и я не хотел бы, чтобы у других спортсменов, а также Олимпийского комитета России и Минспорта были проблемы. Поэтому сделаем все, что требуется, а эмоции лучше оставить».

Алоян был готов к отклонению апелляции

Алоян был готов к тому, что CAS отклонит апелляцию на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

«Он в любом случае вернет медаль и будет двигаться дальше, — сказал Кравцов. — Внутренне мы были готовы к этому. У нас остается в планах Токио-2020, а также 22 июля состоится бой в профи. Так что мы планируем боксировать дальше, и на наши планы это никак не влияет».

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая рассматривалась 9 мая.

Алоян 11 мая дебютировал на профессиональном ринге победой над никарагуанцем Ядером Кардосой.