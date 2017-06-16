Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30100169/
16 июня 2017, 20:02 | Бокс | ТАСС

Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению серебряной медали Олимпийских игр 2016 года после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Алоян заявил что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Не могу отвечать на такие вопросы (о медали), я поговорю с юристом, — сказал Алоян. — Но нет смысла с кем-то враждовать, и я не хотел бы, чтобы у других спортсменов, а также Олимпийского комитета России и Минспорта были проблемы. Поэтому сделаем все, что требуется, а эмоции лучше оставить».

Алоян был готов к отклонению апелляции

Алоян был готов к тому, что CAS отклонит апелляцию на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

«Он в любом случае вернет медаль и будет двигаться дальше, — сказал Кравцов. — Внутренне мы были готовы к этому. У нас остается в планах Токио-2020, а также 22 июля состоится бой в профи. Так что мы планируем боксировать дальше, и на наши планы это никак не влияет».

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию, которая рассматривалась 9 мая.

Алоян 11 мая дебютировал на профессиональном ринге победой над никарагуанцем Ядером Кардосой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

CAS отклонил апелляцию российского боксера Алояна на лишение серебра ОИ-2016

МОСКВА, 16 июн — Р-Спорт. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского боксера Михаила Алояна на лишение серебряной медали Олимпиады-2016 из-за применения запрещенных препаратов, сообщается на сайде суда.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфире

Боксер Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS

Россиянин Захаров стал чемпионом Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина