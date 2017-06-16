Алоян заявил, что готов вернуть медаль ОИ-2016 после отклонения апелляции CAS
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян готов выполнить требование Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению серебряной медали Олимпийских игр 2016 года после отклонения его апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом спортсмен заявил ТАСС.
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«Не могу отвечать на такие вопросы (о медали), я поговорю с юристом, — сказал Алоян. — Но нет смысла с
Алоян был готов к отклонению апелляции
Алоян был готов к тому, что CAS отклонит апелляцию на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.
«Он в любом случае вернет медаль и будет двигаться дальше, — сказал Кравцов. — Внутренне мы были готовы к этому. У нас остается в планах Токио-2020, а также 22 июля состоится бой в профи. Так что мы планируем боксировать дальше, и на наши планы это никак не влияет».
Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы в весовой категории до 52 кг. На Олимпиаде-2016 в
Алоян 11 мая дебютировал на профессиональном ринге победой над никарагуанцем Ядером Кардосой.
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