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https://sport.mail.ru/news/boxing/30098254/
16 июня 2017, 16:55 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев считает, что Уорд прятался от СМИ из-за сомнений в победе в первом бою

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Андре Уорд прятался от прессы перед реваншем с россиянином Сергеем Ковалевым из-за сомнений в своей победе в первом поединке. Об этом Ковалев заявил ТАСС.

Россиянин заявил что Уорд мог избежать реванша лишь решением о завершении карьеры. Увеличить
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«Уорд прятался от СМИ потому, что они часто задают ему острые вопросы, касающиеся его чемпионства, — сказал Ковалев. — И, конечно, он сконцентрирован на подготовке к 17 июня. Он может говорить что хочет, но его обязывает контракт провести со мной реванш, который мы подписали еще за год до нашего первого боя. У него был один единственный выход “соскочить” — повесить перчатки на гвоздь».

Бой Уорд — Ковалев за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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