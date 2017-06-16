Головкин возглавляет рейтинг P4P-боксеров по версии Sky Sports

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На данный момент лидирует чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — за казахстанского боксера уже проголосовало 7,1 тысячи болельщиков.



На второй позиции временно расположился американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) — 5,8 тысячи голосов. Третий на данный момент — украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) — 5 тысяч.



Полностью актуальный ТОП-10 рейтинга выглядит так:



1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)

2. Андре Уорд (31−0, 15 КО)

3. Василий Ломаченко (8−1, 6 КО)

4. Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО)

5. Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО)

6. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО)

7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)

8. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)

9. Майки Гарсия (36−0, 30 КО)

10. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО).