Головкин возглавляет рейтинг P4P-боксеров по версии Sky Sports
Сайт телеканала Sky Sports проводит голосование за звание лучшего боксера
pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории), сообщает Sports.kz.
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На данный момент лидирует чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — за казахстанского боксера уже проголосовало 7,1 тысячи болельщиков.
На второй позиции временно расположился американец Андре Уорд (31−0, 15 КО) — 5,8 тысячи голосов. Третий на данный момент — украинец Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) — 5 тысяч.
Полностью актуальный ТОП-10 рейтинга выглядит так:
1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО)
2. Андре Уорд (31−0, 15 КО)
3. Василий Ломаченко (8−1, 6 КО)
4. Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО)
5. Теренс Кроуфорд (31−0, 22 КО)
6. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО)
7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
8. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО)
9. Майки Гарсия (36−0, 30 КО)
10. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО).
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