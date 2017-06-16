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16 июня 2017, 16:50 | Бокс | ТАСС

Арум: Российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитом

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев является фаворитом перед реваншем против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявил промоутер Боб Арум.

Промоутер считает что россиянин имеет высокие шансы на реванш. Увеличить
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«Мне нравится Сергей Ковалев, нравится как он боксирует, — сказал Арум. — Ковалев — фаворит в этом бою, и он победит. Возможно, Сергей одержит победу нокаутом».

Бой Уорд — Ковалев за чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Андре Уорд прятался от прессы перед реваншем с россиянином Сергеем Ковалевым из-за сомнений в своей победе в первом поединке. Об этом Ковалев заявил ТАСС.
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