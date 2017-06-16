Уорд vs Ковалев. Все, что нужно знать о бое

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ПЕРВАЯ СЕРИЯ

Ноябрьский поединок запомнился своей неоднозначностью. Ковалев явно превосходил соперника в первой половине боя и уже во втором раунде Уорда настиг нокдаун. «В первой половине поединка с Андре я доминировал, — вспоминает российский боксер. — Потом выдохся из-за того, что перегрузил себя во время подготовки». Во второй части схватки эффективнее выглядел его соперник. Тем не менее, судя по статистике ударов, Сергей точно не проиграл.

Когда боксеры встали по обе стороны от рефери в ожидании итога, Уорд выглядел обеспокоено, тогда как Ковалев явно чувствовал себя победителем. Однако затем все трое американских судей единогласно присудили победу своему соотечественнику с перевесом в балл. В этот момент боксеры словно поменялись лицами, а зал встретил вердикт свистом. После схватки Сергей назвал соперника «Сыном судей», обыграв его прозвище «Сын Божий». «Зрителя не обманешь, — заявил он недавно — Но я не хочу говорить о том, что было. Впереди реванш, в котором я не оставлю Уорду ни единого шанса».

НЕЙТРАЛЬНЫХ СУДЬЕЙ НЕ ДАЛИ

Учитывая судьбоносное слово арбитров в ноябрьском поединке, в Атлетической комиссии Невады (NAC) полностью сменили состав судей и рефери. Американцы Дэйв Моретти, Стив Уайсфельд, Гленн Фельдман займут места за столиком. Все трое считаются квалифицированными специалистами. Последний хорошо знаком и с Королевым и с Уордом, поскольку фиксировал досрочные победы обоих в их прежних боях. Четырежды выносил вердикт в пользу россиянина авторитетнейший Уайсфельд, и однажды — Моретти. В ринге будет работать Тони Уилкс, ранее не обслуживавший бои соперников.

— Нас устраивает подбор судей, — сказала промоутер Ковалева Кэти Дува. — Мы просили NAC назначить, тех, кто не допустит ошибок. Мы предлагали поставить нейтральных судей (не из США и России. — Прим. «СЭ»), но команда Уорда выступила против.

ДЕМАРШ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

На заключительной встрече со СМИ в Лос-Анджелесе Ковалев появился в бейсболке с надписью WAR на манер легендарного Марвина Хаглера перед его супербоем против Тони Хернста 1985 года, намекая на непримиримый настрой перед поединком. Россиянин был явно не в духе.

— Что вы хотите от меня услышать? — обратился он к залу. — Я уже достаточно сказал и докажу все на ринге 17 июня, а ты (указывает на Уорда) — готовься.

— Не тыкай в меня пальцем, — ответил Уорд. Затем Ковалев демонстративно покинул пресс-конференцию, не дождавшись традиционной фотосессии в формате Face-off.

— Люди от нас удирают, — пошутил менеджер Уорда Джеймс Принс. — Теперь он не Krusher, a Usher (аббревиатура оскорбления Ugly Shit Head Eats Rears, примерно означающую «болван». — Прим. «СЭ»). В США мы так себя не ведем.

— Чувствую неприязнь и презираю Ковалева за сказанное со времени первого боя, — заявил Уорд. — Вести себя и относиться к людям таким образом — это ненормально. Он думает, что просто раздавит меня своей агрессией, то же самое было и в ноябре. Моя задача — его заткнуть и преподать урок.

ФИНАНСЫ

Причиной недовольства Ковалева называют ситуацию с призовыми. По контракту Уорд гарантированно получит 6,5 миллионов долларов от промоушена известного рэп-исполнителя Jay Z в независимости от прибыли боя. Ковалеву же полагается лишь процент с продажи билетов и платной подписки на просмотр. Трансляцию первого боя оплатили порядка 165 тысяч зрителей, уровень продаж у реванша ожидается невысоким.

— Ковалев сделал очень многое для раскрутки первого боя, — заявил Boxing Scene менеджер Эгис Климас. — Он облетел все Штаты, а Уорду этого не нужно. Спонсор платит ему почти 7 миллионов, в то время как Сергей вынужден рекламировать схватку на каждом шагу и зарабатывать каждый цент от билетов и подписки.

Заокеанские эксперты сходятся во мнении, что даже уходом с пресс-конференции Ковалев сделал для раскрутки поединка больше, чем Уорд за последние три месяца. Именно ухудшившиеся отношения между спортсменами часто поднимают прибыль от боев.

ТРАНСЛЯЦИЯ

В прямом эфире поединок Уорд — Ковалев покажет обладатель эксклюзивных прав телеканал HBO PPV (Pay per view, предоплаченный просмотр. — Прим. «СЭ»). Зрителю это обойдется в 55 долларов. За первой схваткой наблюдали около 160 тысяч человек в США и миллионы по всему миру. В России трансляция боя в прямом эфире вновь пройдет на одном из центральных каналов. Любопытно, что недавнее заявление об августовском поединке Флойда Мэйуэзера с Конором Макгрегором заметно снизило интерес к субботнему реваншу.

АРЕНА РОККИ БАЛЬБОА

Основная аудитория по оценке организаторов ограничится просмотром телетрансляции, поэтому для громкого реванша был выбран зал вместимостью лишь в 12 тысяч мест, (первый бой принимала 20-тысячная T-Mobile Arena. — Прим. «СЭ») из которых на данный момент выкуплено около 88 процентов. Mandalay Bay Events Center расположен в одноименном пятизвездочном отеле, принадлежащем корпорации MGM Resorts International, входящей в тройку мировых лидеров в сфере азартных игр. Символично, что на месте будущего реванша в 2006 году снимали финальную схватку фильма Рокки Бальбоа, в которой престарелый герой Сильвестра Сталлоне побил действующего чемпиона.

За последние годы на арене проводились бои UFC и WWE, матчи НБА и финального турнира баскетбольной университетской лиги (NCAA), киберспортивные чемпионат по League of Legends и боевым симуляторам. Месяц назад именно здесь выбирали новую мисс США.

ПОБЕГ ТРЕНЕРА И АМЕРИКАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Предстоящее противостояние обострил недавний скандал с участием тренера россиянина Джона Дэвида Джексона. В конце мая портал Boxing Scene сообщил, что специалист пытался перейти в команду Уорда во время переговоров о реванше. Позже издание привело слова юриста Уорда Джоша Дубина: «Мы общались с Джексоном, который говорил о проблемах с командой Ковалева. Позже он сообщил о желании перейти в наш лагерь и назвал свою цену. Мы серьезно рассматривали это предложение».

Слухи о переходе тренера в стан врага опроверг сам россиянин, сославшись на происки команды Уорда. Ковалев заявил, что Джексон продолжает работать с ним.

— Команда Уорда хотела подкупить тренера, — прокомментировала ситуацию промоутер нашего боксера Кэти Дува. — Видимо, они нервничают и предложили ему очень много денег, но Джон остался верен Ковалеву. Крашер отлично себя чувствует и в этот раз изобьет Уорда, который его серьезно разозлил. Весь гнев Крашера обрушится на него 17 июня.

Градус интереса к поединку подогрел на прошлой неделе промоутер, бывший боксер и земляк Ковалева Андрей Шкаликов. Он заявил, что спортсмен в ближайшее время станет гражданином США, однако представители Крашера быстро опровергли информацию.

— Эти слухи абсолютно не соответствуют действительности, — отметила Дува. — Мы не знаем, кто их запустил. Конечно же, Сергей продолжит с гордостью представлять Россию.

ПРОГНОЗЫ

Специалисты не ожидают, что поединок станет зрелищнее первого. Теперь соперники лучше знают друг друга и наверняка начнут бой осторожно. Россиянину придется выстраивать стратегию с оглядкой на первый бой. Уорд вряд ли ослабит и без того отличную оборону, поэтому на быстрый нокаут надеяться не стоит. Высока вероятность, что мы увидим полноценный бой из 12 раундов.

— Бокс по Ковалеву — идти вперед, крушить, разрушать, а здесь придется подождать, — отметил известный промоутер Владимир Хрюнов. — Для победы Сергею нужно либо завершать поединок досрочно, либо построить его так, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Я бы советовал Сергею сильно измениться в ринге и удивить Уорда, показать ему немного другого Ковалева. Потянуть соперника на себя, не отдавая при этом центр — это то, как россиянин никогда не боксировал.

— Сергею будет в разы труднее, чем в ноябре, — заявил FightSpace бывший экс-чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог. — Результат будет зависеть оттого, как будет боксировать Ковалев. Уорд своей манеры не изменит. Нужно боксировать далеко, выбрасывать большое количество ударов, перчатки держать ближе к голове соперника.

— Ковалев доказал, что у него невероятно сильный удар, в нашей схватке и боях с другими первоклассными боксерами, — заявил Sky Sports поверженный Крашером британец Нэйтан Клеверли. — Сергей доказал это левым джебом мгновенно следует мощный и разительный удар справа. Я старался сблизить бой и заблокировать удары, но он быстро пробил меня, и я не смог восстановиться.