Уорд vs Ковалев. Все, что нужно знать о бое
В ночь с субботы на воскресенье в
Лас-Вегасе состоится матч-реванш между российским боксером Сергеем «Крашером» Ковалевым и обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе, олимпийским чемпионом Андре Уордом.
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ПЕРВАЯ СЕРИЯ
Ноябрьский поединок запомнился своей неоднозначностью. Ковалев явно превосходил соперника в первой половине боя и уже во втором раунде Уорда настиг нокдаун. «В первой половине поединка с Андре я доминировал, — вспоминает российский боксер. — Потом выдохся
Когда боксеры встали по обе стороны от рефери в ожидании итога, Уорд выглядел обеспокоено, тогда как Ковалев явно чувствовал себя победителем. Однако затем все трое американских судей единогласно присудили победу своему соотечественнику с перевесом в балл. В этот момент боксеры словно поменялись лицами, а зал встретил вердикт свистом. После схватки Сергей назвал соперника «Сыном судей», обыграв его прозвище «Сын Божий». «Зрителя не обманешь, — заявил он недавно — Но я не хочу говорить о том, что было. Впереди реванш, в котором я не оставлю Уорду ни единого шанса».
НЕЙТРАЛЬНЫХ СУДЬЕЙ НЕ ДАЛИ
Учитывая судьбоносное слово арбитров в ноябрьском поединке, в Атлетической комиссии Невады (NAC) полностью сменили состав судей и рефери. Американцы Дэйв Моретти, Стив Уайсфельд, Гленн Фельдман займут места за столиком. Все трое считаются квалифицированными специалистами. Последний хорошо знаком и с Королевым и с Уордом, поскольку фиксировал досрочные победы обоих в их прежних боях. Четырежды выносил вердикт в пользу россиянина авторитетнейший Уайсфельд, и однажды — Моретти. В ринге будет работать Тони Уилкс, ранее не обслуживавший бои соперников.
— Нас устраивает подбор судей, — сказала промоутер Ковалева Кэти Дува. — Мы просили NAC назначить, тех, кто не допустит ошибок. Мы предлагали поставить нейтральных судей (не из США и России. — Прим. «СЭ»), но команда Уорда выступила против.
ДЕМАРШ НА
На заключительной встрече со СМИ в
— Что вы хотите от меня услышать? — обратился он к залу. — Я уже достаточно сказал и докажу все на ринге 17 июня, а ты (указывает на Уорда) — готовься.
— Не тыкай в меня пальцем, — ответил Уорд. Затем Ковалев демонстративно покинул
— Люди от нас удирают, — пошутил менеджер Уорда Джеймс Принс. — Теперь он не Krusher, a Usher (аббревиатура оскорбления Ugly Shit Head Eats Rears, примерно означающую «болван». — Прим. «СЭ»). В США мы так себя не ведем.
— Чувствую неприязнь и презираю Ковалева за сказанное со времени первого боя, — заявил Уорд. — Вести себя и относиться к людям таким образом — это ненормально. Он думает, что просто раздавит меня своей агрессией, то же самое было и в ноябре. Моя задача — его заткнуть и преподать урок.
ФИНАНСЫ
Причиной недовольства Ковалева называют ситуацию с призовыми. По контракту Уорд гарантированно получит 6,5 миллионов долларов от промоушена известного
— Ковалев сделал очень многое для раскрутки первого боя, — заявил Boxing Scene менеджер Эгис Климас. — Он облетел все Штаты, а Уорду этого не нужно. Спонсор платит ему почти 7 миллионов, в то время как Сергей вынужден рекламировать схватку на каждом шагу и зарабатывать каждый цент от билетов и подписки.
Заокеанские эксперты сходятся во мнении, что даже уходом с
ТРАНСЛЯЦИЯ
В прямом эфире поединок Уорд — Ковалев покажет обладатель эксклюзивных прав телеканал HBO PPV (Pay per view, предоплаченный просмотр. — Прим. «СЭ»). Зрителю это обойдется в 55 долларов. За первой схваткой наблюдали около 160 тысяч человек в США и миллионы по всему миру. В России трансляция боя в прямом эфире вновь пройдет на одном из центральных каналов. Любопытно, что недавнее заявление об августовском поединке Флойда Мэйуэзера с Конором Макгрегором заметно снизило интерес к субботнему реваншу.
АРЕНА РОККИ БАЛЬБОА
Основная аудитория по оценке организаторов ограничится просмотром телетрансляции, поэтому для громкого реванша был выбран зал вместимостью лишь в 12 тысяч мест, (первый бой принимала 20-тысячная
За последние годы на арене проводились бои UFC и WWE, матчи НБА и финального турнира баскетбольной университетской лиги (NCAA), киберспортивные чемпионат по League of Legends и боевым симуляторам. Месяц назад именно здесь выбирали новую мисс США.
ПОБЕГ ТРЕНЕРА И АМЕРИКАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
Предстоящее противостояние обострил недавний скандал с участием тренера россиянина Джона Дэвида Джексона. В конце мая портал Boxing Scene сообщил, что специалист пытался перейти в команду Уорда во время переговоров о реванше. Позже издание привело слова юриста Уорда Джоша Дубина: «Мы общались с Джексоном, который говорил о проблемах с командой Ковалева. Позже он сообщил о желании перейти в наш лагерь и назвал свою цену. Мы серьезно рассматривали это предложение».
Слухи о переходе тренера в стан врага опроверг сам россиянин, сославшись на происки команды Уорда. Ковалев заявил, что Джексон продолжает работать с ним.
— Команда Уорда хотела подкупить тренера, — прокомментировала ситуацию промоутер нашего боксера Кэти Дува. — Видимо, они нервничают и предложили ему очень много денег, но Джон остался верен Ковалеву. Крашер отлично себя чувствует и в этот раз изобьет Уорда, который его серьезно разозлил. Весь гнев Крашера обрушится на него 17 июня.
Градус интереса к поединку подогрел на прошлой неделе промоутер, бывший боксер и земляк Ковалева Андрей Шкаликов. Он заявил, что спортсмен в ближайшее время станет гражданином США, однако представители Крашера быстро опровергли информацию.
— Эти слухи абсолютно не соответствуют действительности, — отметила Дува. — Мы не знаем, кто их запустил. Конечно же, Сергей продолжит с гордостью представлять Россию.
ПРОГНОЗЫ
Специалисты не ожидают, что поединок станет зрелищнее первого. Теперь соперники лучше знают друг друга и наверняка начнут бой осторожно. Россиянину придется выстраивать стратегию с оглядкой на первый бой. Уорд вряд ли ослабит и без того отличную оборону, поэтому на быстрый нокаут надеяться не стоит. Высока вероятность, что мы увидим полноценный бой из 12 раундов.
— Бокс по Ковалеву — идти вперед, крушить, разрушать, а здесь придется подождать, — отметил известный промоутер Владимир Хрюнов. — Для победы Сергею нужно либо завершать поединок досрочно, либо построить его так, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Я бы советовал Сергею сильно измениться в ринге и удивить Уорда, показать ему немного другого Ковалева. Потянуть соперника на себя, не отдавая при этом центр — это то, как россиянин никогда не боксировал.
— Сергею будет в разы труднее, чем в ноябре, — заявил FightSpace бывший
— Ковалев доказал, что у него невероятно сильный удар, в нашей схватке и боях с другими первоклассными боксерами, — заявил Sky Sports поверженный Крашером британец Нэйтан Клеверли. — Сергей доказал это левым джебом мгновенно следует мощный и разительный удар справа. Я старался сблизить бой и заблокировать удары, но он быстро пробил меня, и я не смог восстановиться.
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