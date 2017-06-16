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16 июня 2017, 12:10 | Бокс | Sports.kz

Финал WSB пройдет в Казахстане

Как стало известно Sports.kz, определилось место проведения финальных боев Всемирной Серии бокса WSB.

Как стало известно Sports.kz определилось место проведения финальных боев Всемирной Серии бокса WSB. Увеличить
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Об это сообщил главный тренер профессионального боксерского клуба «Astana Arlans» Нурлан Акурпеков. Финальная встреча WSB нынешнего сезона между нашей командой и кубинской «Cuba Domadores» пройдет на территории Казахстана. Точный город и дата проведения боев еще окончательно не утверждены. По предварительным данным, финал состоится в Алматы либо в Астане, а датой проведения решающих поединков может быть назначено 9 или 15 июля.

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