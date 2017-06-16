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https://sport.mail.ru/news/boxing/30092563/
16 июня 2017, 10:59 | Бокс | Sports.kz

Сможет ли Иван Дычко проявить себя на профи-ринге

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Канат Жаксыбаев рассказал Sports.kz о шансах Ивана Дычко, в случае его перехода в профессионалы.

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Канат Жаксыбаев рассказал Sports.kz о шансах <span class=error>Ивана</span> <span class=error>Дычко</span> в случае его перехода в профессионалы. Увеличить
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 — То, что Иван — боксер высокого уровня, думаю, понятно многим. Спортсмен становился призером, причем не один раз, таких крупных соревнований, как Олимпийские Игры и чемпионаты Мира. Иван за счет своего роста, в основном, старается боксировать на дальней дистанции, и это у него неплохо получается. Другое дело, что профессиональный бокс довольно-таки сильно отличается от любительского — тем же количеством раундов во время поединка. Нашему боксеру здесь будет достаточно непросто проявить себя — прежде всего, в физическом отношении. Но, опять же, — думаю, хороший приобретенный опыт участия в столь серьезных турнирах в любительском боксе, в которых принимал участие Иван, должен ему помочь в этом, — сказал Жаксыбаев.

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