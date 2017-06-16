Сможет ли Иван Дычко проявить себя на профи-ринге
Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Канат Жаксыбаев рассказал Sports.kz о шансах Ивана Дычко, в случае его перехода в профессионалы.
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Видимо, что-то случилось...
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— То, что Иван — боксер высокого уровня, думаю, понятно многим. Спортсмен становился призером, причем не один раз, таких крупных соревнований, как Олимпийские Игры и чемпионаты Мира. Иван за счет своего роста, в основном, старается боксировать на дальней дистанции, и это у него неплохо получается. Другое дело, что профессиональный бокс
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