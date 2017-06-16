Сможет ли Иван Дычко проявить себя на профи-ринге

— То, что Иван — боксер высокого уровня, думаю, понятно многим. Спортсмен становился призером, причем не один раз, таких крупных соревнований, как Олимпийские Игры и чемпионаты Мира. Иван за счет своего роста, в основном, старается боксировать на дальней дистанции, и это у него неплохо получается. Другое дело, что профессиональный бокс довольно-таки сильно отличается от любительского — тем же количеством раундов во время поединка. Нашему боксеру здесь будет достаточно непросто проявить себя — прежде всего, в физическом отношении. Но, опять же, — думаю, хороший приобретенный опыт участия в столь серьезных турнирах в любительском боксе, в которых принимал участие Иван, должен ему помочь в этом, — сказал Жаксыбаев.