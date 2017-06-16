Кто может стать следующим соперником Жаната Жакиянова
Менеджер чемпиона Мира WBA Жаната Жакиянова Филип Фонду ответил на вопрос Sports.kz относительно будущего соперника ZZ.
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— В защите им титула WBA может принять участие любой из 15 лучших боксеров по версии этой организации. Однако поскольку Жанат является Суперчемпионом WBA, у него есть 18 месяцев с того момента, как он выиграл этот титул, прежде чем будет назначен официальный претендент. Поэтому, поскольку это моя обязанность менеджера казахстанского боксера, я сейчас стараюсь обеспечить наилучшую возможность для ZZ в защите его титула — против подходящего соперника и за хорошие деньги, чего он, безусловно, заслуживает, — сказал Фонду.
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