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https://sport.mail.ru/news/boxing/30092382/
16 июня 2017, 10:48 | Бокс | Sports.kz

Кто может стать следующим соперником Жаната Жакиянова

Менеджер чемпиона Мира WBA Жаната Жакиянова Филип Фонду ответил на вопрос Sports.kz относительно будущего соперника ZZ.

Менеджер чемпиона Мира WBA <span class=error>Жаната</span> Жакиянова <span class=error>Филип</span> Фонду ответил на вопрос Sports.kz относительно будущего соперника ZZ. Увеличить
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 — В защите им титула WBA может принять участие любой из 15 лучших боксеров по версии этой организации. Однако поскольку Жанат является Суперчемпионом WBA, у него есть 18 месяцев с того момента, как он выиграл этот титул, прежде чем будет назначен официальный претендент. Поэтому, поскольку это моя обязанность менеджера казахстанского боксера, я сейчас стараюсь обеспечить наилучшую возможность для ZZ в защите его титула — против подходящего соперника и за хорошие деньги, чего он, безусловно, заслуживает, — сказал Фонду.

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