Кто может стать следующим соперником Жаната Жакиянова

— В защите им титула WBA может принять участие любой из 15 лучших боксеров по версии этой организации. Однако поскольку Жанат является Суперчемпионом WBA, у него есть 18 месяцев с того момента, как он выиграл этот титул, прежде чем будет назначен официальный претендент. Поэтому, поскольку это моя обязанность менеджера казахстанского боксера, я сейчас стараюсь обеспечить наилучшую возможность для ZZ в защите его титула — против подходящего соперника и за хорошие деньги, чего он, безусловно, заслуживает, — сказал Фонду.