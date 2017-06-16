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https://sport.mail.ru/news/boxing/30092201/
16 июня 2017, 10:43 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Сондерс высмеял бой Мэйвезер — Макгрегор

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) иронично прокомментировал новость об утверждении боя Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) иронично прокомментировал новость об утверждении боя <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) и чемпиона UFC <span class=error>Конора</span> Макгрегора сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Тебе [Макгрегору] нужно провести хотя бы три боя перед тем, как заявиться на школьный чемпионат среди юношей в Англии! Но это всё о деньгах, так что удачи вам!» — написал Сондерс в твиттере.

Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Спустя три недели, 16 сентября, там же встретятся Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).

Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого Головкину не хватает для объединения всех титулов в дивизионе.

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