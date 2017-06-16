Потенциальный соперник Головкина Сондерс высмеял бой Мэйвезер — Макгрегор
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) иронично прокомментировал новость об утверждении боя Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и чемпиона UFC Конора Макгрегора, сообщает Sports.kz.
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«Тебе [Макгрегору] нужно провести хотя бы три боя перед тем, как заявиться на школьный чемпионат среди юношей в Англии! Но это всё о деньгах, так что удачи вам!» — написал Сондерс в твиттере.
Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в
Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого Головкину не хватает для объединения всех титулов в дивизионе.
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