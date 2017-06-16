«Тебе [Макгрегору] нужно провести хотя бы три боя перед тем, как заявиться на школьный чемпионат среди юношей в Англии! Но это всё о деньгах, так что удачи вам!» — написал Сондерс в твиттере.



Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Спустя три недели, 16 сентября, там же встретятся Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО).



Напомним, Сондерс владеет поясом WBO в среднем весе, которого Головкину не хватает для объединения всех титулов в дивизионе.