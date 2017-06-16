Ковалев vs Уорд. Реванш без права на примирение

Первый бой Ковалева с Уордом был во многом не про бокс. Не про тактику, стратегию, физическую подготовку — хотя это все имело значение. История про первый бой — это история про болельщиков, про индустрию и про то, как легко манипулировать общественным мнением. В определенной степени этим занимались и Ковалев, и Уорд. Они занимались этим до лично встречи, они занимались этим в раундах и между ними, а после — вообще начали каждый создавать свою альтернативную вселенную, где у каждого была своя правда и свой выигранный бой.

БОЙ С ПЛОХОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ

Они представили публике ряд весьма спорных тезисов, преимущественно по работе судей в том поединке, затем поссорились еще несколько раз, ругань продолжили их тренеры, менеджеры и промоутеры, а последние пару недель они еще и мучили разговорами Джона Дэвида Джексона, который, по словам команды Уорда, порывался уйти к ним от Ковалева после первого боя, заставив его все отрицать снова и снова. Параллельно Ковалев пытался убедить всех, что соперник бьет как девчонка, а тренер американца Вирджилл Хантер объяснял, что нельзя пить столько водки как Ковалев и победить олимпийского чемпиона. Ковалев, к счастью, не стал вспоминать, что мать Уорда сидела на крэке, а отец — на героине. А возможно, просто не знаком с его биографией. Сказано и так было уже слишком много.

Справедливости нет, иначе от худшей части истории нас бы избавили, оставив только бодрый трэш-ток, желательно без цензуры.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО

Ковалев, может быть, и не ненавидит соперника всерьез — но постоянно говорит именно о ненависти, личное неприязни, к Уорду, к его людям. Вплоть до того, что Ковалев даже не хотел бы иметь с ними дело, если речь зайдет о третьем поединке. У ненависти, переходящей в спортивную злость, есть один большой плюс — она хорошо продается. И для боя, который стоит в системе pay-per-view это действительно важно.

Но теперь, похоже, все усилия боксеров и промоутеров были зря. Реванш может просто утонуть в информационном фоне вокруг Мэйвезер — Макгрегор, и никто не в состоянии его спасти. Впрочем, и Уорд, и Ковалев не раз уже подчеркивали — этот бой нужен, чтобы свести старые счеты. Все это пора уже закончить, с титулами и металлическим привкусом крови во рту должен остаться кто-то один. Это единственное, где у них мнение совпадает.

ПЛАН НА РЕВАНШ

Трудно сказать, может ли Ковалев стать лучше. Все предыдущие бои ему этого не удавалось. Он может быть чуть более или менее острым в некоторых раундах и более или менее внимательным в защите, но тактика его мало меняется. Это даже скорее не тактика — а просто манера боксировать. Поджимать, прессинговать, разбивать джебом, выцеливать справа. Содержание бокса Ковалева все эти годы не меняется.

Содержание бокса Уорда, в общем, тоже, но тот более пластичен в тактике, не обладая таким преимуществом в мощи или скорости, Андре вынужден подстраиваться и искать в каждом случае свой рецепт для победы. Но, конечно, главное для Уорда — сломать ритм боя, залезть к сопернику в голову и заставить его ошибаться, действовать так, как это Уорду будет удобно.

Ни один, ни второй не являются друг для друга удобными соперниками, так что в любом случае, я бы не ставил на то, что бой будет ярким и веселым. Нокаут будет или вымученным, или совершенно случайным. Установка Джона Дэвида Джексона — ломать Уорда методически, но гоняясь за головой. Установка Хантера и Уорда — вывести Ковалева из себя и наказывать его за ошибки. С точки зрения рядового зрителя зрелище будет так себе, но для ценителей бокса — это то, что стоит своих денег, потраченных эмоций и времени ожидания.

СВИРЕПОСТЬ И ДЕНЬГИ

Адонис Стивенсон нокаутировавший в реванше Анджея Фонфару, заявил, что хочет драться с победителем Ковалев — Уорд. Возможно, это он даже всерьез. Потому что если нет, и если Ковалев не будет разгромлен и разбит — у них, возможно, нет другого варианта, кроме как проводить третий бой. Это не будет великая трилогия, как Али — Фрейзер, Гатти — Уорд или Баррера — Моралес. Бокс избавился от прежней свирепости, жестокость ушла с ринга в переговорные комнаты, где считают деньги и подписывают контракты. Но Ковалев и Уорд прямо сейчас напоминают нам, что старая добрая ненависть еще жива и делает мир боев интереснее. Жестокие бои обнажают эмоции, и это главное.