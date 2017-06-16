Ковалев vs Уорд. Реванш без права на примирение
17 июня в
Лас-Вегасе россиянин Сергей Ковалев попытается вернуть свои чемпионские пояса в бое-реванше против американца Андре Уорда.
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Первый бой Ковалева с Уордом был во многом не про бокс. Не про тактику, стратегию, физическую подготовку — хотя это все имело значение. История про первый бой — это история про болельщиков, про индустрию и про то, как легко манипулировать общественным мнением. В определенной степени этим занимались и Ковалев, и Уорд. Они занимались этим до лично встречи, они занимались этим в раундах и между ними, а после — вообще начали каждый создавать свою альтернативную вселенную, где у каждого была своя правда и свой выигранный бой.
БОЙ С ПЛОХОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ
Они представили публике ряд весьма спорных тезисов, преимущественно по работе судей в том поединке, затем поссорились еще несколько раз, ругань продолжили их тренеры, менеджеры и промоутеры, а последние пару недель они еще и мучили разговорами Джона Дэвида Джексона, который, по словам команды Уорда, порывался уйти к ним от Ковалева после первого боя, заставив его все отрицать снова и снова. Параллельно Ковалев пытался убедить всех, что соперник бьет как девчонка, а тренер американца Вирджилл Хантер объяснял, что нельзя пить столько водки как Ковалев и победить олимпийского чемпиона. Ковалев, к счастью, не стал вспоминать, что мать Уорда сидела на крэке, а отец — на героине. А возможно, просто не знаком с его биографией. Сказано и так было уже слишком много.
Справедливости нет, иначе от худшей части истории нас бы избавили, оставив только бодрый
НЕЗАКОНЧЕННОЕ ДЕЛО
Ковалев, может быть, и не ненавидит соперника всерьез — но постоянно говорит именно о ненависти, личное неприязни, к Уорду, к его людям. Вплоть до того, что Ковалев даже не хотел бы иметь с ними дело, если речь зайдет о третьем поединке. У ненависти, переходящей в спортивную злость, есть один большой плюс — она хорошо продается. И для боя, который стоит в системе
Но теперь, похоже, все усилия боксеров и промоутеров были зря. Реванш может просто утонуть в информационном фоне вокруг Мэйвезер — Макгрегор, и никто не в состоянии его спасти. Впрочем, и Уорд, и Ковалев не раз уже подчеркивали — этот бой нужен, чтобы свести старые счеты. Все это пора уже закончить, с титулами и металлическим привкусом крови во рту должен остаться
ПЛАН НА РЕВАНШ
Трудно сказать, может ли Ковалев стать лучше. Все предыдущие бои ему этого не удавалось. Он может быть чуть более или менее острым в некоторых раундах и более или менее внимательным в защите, но тактика его мало меняется. Это даже скорее не тактика — а просто манера боксировать. Поджимать, прессинговать, разбивать джебом, выцеливать справа. Содержание бокса Ковалева все эти годы не меняется.
Содержание бокса Уорда, в общем, тоже, но тот более пластичен в тактике, не обладая таким преимуществом в мощи или скорости, Андре вынужден подстраиваться и искать в каждом случае свой рецепт для победы. Но, конечно, главное для Уорда — сломать ритм боя, залезть к сопернику в голову и заставить его ошибаться, действовать так, как это Уорду будет удобно.
Ни один, ни второй не являются друг для друга удобными соперниками, так что в любом случае, я бы не ставил на то, что бой будет ярким и веселым. Нокаут будет или вымученным, или совершенно случайным. Установка Джона Дэвида Джексона — ломать Уорда методически, но гоняясь за головой. Установка Хантера и Уорда — вывести Ковалева из себя и наказывать его за ошибки. С точки зрения рядового зрителя зрелище будет так себе, но для ценителей бокса — это то, что стоит своих денег, потраченных эмоций и времени ожидания.
СВИРЕПОСТЬ И ДЕНЬГИ
Адонис Стивенсон нокаутировавший в реванше Анджея Фонфару, заявил, что хочет драться с победителем Ковалев — Уорд. Возможно, это он даже всерьез. Потому что если нет, и если Ковалев не будет разгромлен и разбит — у них, возможно, нет другого варианта, кроме как проводить третий бой. Это не будет великая трилогия, как Али — Фрейзер, Гатти — Уорд или Баррера — Моралес. Бокс избавился от прежней свирепости, жестокость ушла с ринга в переговорные комнаты, где считают деньги и подписывают контракты. Но Ковалев и Уорд прямо сейчас напоминают нам, что старая добрая ненависть еще жива и делает мир боев интереснее. Жестокие бои обнажают эмоции, и это главное.
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