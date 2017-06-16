Почему стоит смотреть бой Головкина и Альвареса, а не Мэйвезера и Макгрегора

«Бой Мэйвезера даже не выглядит как спортивное событие. Это скорее выставочный поединок. Макгрегор является великим спортсменом для ММА, но он не имеет опыта в боксе. Это означает, что у него будет мало шансов победить Флойда. Если вы спросите, какой бой будет представлять большую ценность для фанатов бокса, то это бесспорно «Канело» — GGG.

В поединке Флойда с Мэнни Пакьяо многие любители бокса оказались разочарованы, после чего продажи PPV всех последующих боев начали падать. Это основная причина, почему битва Мэйвезера и Макгрегора может негативно сказаться на встрече Головкина и Альвареса. Высокая цена платных трансляций поединка 26 августа также может сыграть свою роль. Выложив сотню долларов за бой Флойда и Конора, фанаты могут не захотеть платить еще 75 долларов спустя три недели. Выйдет слишком большая сумма для среднестатистического зрителя. К ней можно добавить немного денег и заплатить за аренду квартиры.

Конор Макгрегор лишь недавно решил попробовать себя в боксе после смешанных единоборств. А это совсем другой вид спорта. У него мало общего с боксом. Элементы бокса в ММА скорее напоминают драки в старых вестернах. В нем полно долгих ударов правой и почти не используется джеб. Сомнительно, что Макгрегор успеет достаточно научиться боксировать за один тренировочный лагерь.