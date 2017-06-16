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https://sport.mail.ru/news/boxing/30091422/
16 июня 2017, 10:18 | Бокс | Sports.kz

Почему стоит смотреть бой Головкина и Альвареса, а не Мэйвезера и Макгрегора

Журналист Boxingnews24.com Аллан Фокс назвал причины, по которым любителям бокса следует выбрать покупку платных трансляций боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 16 сентября, а не Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора 26 августа, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Аллан</span> <span class=error>Фокс</span> назвал причины по которым любителям бокса следует выбрать покупку платных трансляций боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса 16 сентября а не <span class=error>Флойда</span> Мэйвезера и <span class=error>Конора</span> Макгрегора 26 августа сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Бой Мэйвезера даже не выглядит как спортивное событие. Это скорее выставочный поединок. Макгрегор является великим спортсменом для ММА, но он не имеет опыта в боксе. Это означает, что у него будет мало шансов победить Флойда. Если вы спросите, какой бой будет представлять большую ценность для фанатов бокса, то это бесспорно «Канело» — GGG.

В поединке Флойда с Мэнни Пакьяо многие любители бокса оказались разочарованы, после чего продажи PPV всех последующих боев начали падать. Это основная причина, почему битва Мэйвезера и Макгрегора может негативно сказаться на встрече Головкина и Альвареса. Высокая цена платных трансляций поединка 26 августа также может сыграть свою роль. Выложив сотню долларов за бой Флойда и Конора, фанаты могут не захотеть платить еще 75 долларов спустя три недели. Выйдет слишком большая сумма для среднестатистического зрителя. К ней можно добавить немного денег и заплатить за аренду квартиры.

Конор Макгрегор лишь недавно решил попробовать себя в боксе после смешанных единоборств. А это совсем другой вид спорта. У него мало общего с боксом. Элементы бокса в ММА скорее напоминают драки в старых вестернах. В нем полно долгих ударов правой и почти не используется джеб. Сомнительно, что Макгрегор успеет достаточно научиться боксировать за один тренировочный лагерь.

Если вы видели бой Флойда Мэйвезера с Андре Берто, то помните, что он больше походил на спарринг. Флойд игрался с ним все 12 раундов, выглядел ленивым и скучным. Вероятнее всего так он будет драться и с Макгрегором. Он не захочет его уничтожать, ибо в таком случае выставит новичка бокса не в лучшем свете в дорогом PPV-поединке. Он будет растягивать бой на 12 раундов. Те фанаты бокса, которые закажут PPV, вероятно будут в ярости от того, насколько данный бой скучен. Печально, но скорее всего, данный отрицательный эффект выльется и на поединок Головкина с Альваресом три недели спустя, — написал автор.

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