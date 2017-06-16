Эюбов прошел взвешивание перед боем в Детройте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он сразится с опытным Сезаром Сориано Беруменом (27−35−1, 16КО) из Мексики. Рассчитанный на шесть раундов бой пройдет в рамках полусреднего веса. Боксеры успешно уложились в лимит категории.