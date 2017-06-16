Эюбов прошел взвешивание перед боем в Детройте
Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (12−0, 10КО) прошел церемонию взвешивания в преддверии своего боя в Детройте (США), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он сразится с опытным Сезаром Сориано Беруменом (27−35−1, 16КО) из Мексики. Рассчитанный на шесть раундов бой пройдет в рамках полусреднего веса. Боксеры успешно уложились в лимит категории.
Также в рамках данного вечера бокса на ринг выйдет этнический казах из
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter