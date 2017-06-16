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https://sport.mail.ru/news/boxing/30091080/
16 июня 2017, 10:07 | Бокс | Sports.kz

Эюбов прошел взвешивание перед боем в Детройте

Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (12−0, 10КО) прошел церемонию взвешивания в преддверии своего боя в Детройте (США), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Казахстанский боксер Бахтияр <span class=error>Эюбов</span> (12−0 10КО) прошел церемонию взвешивания в преддверии своего боя в Детройте (США) сообщает группа Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Он сразится с опытным Сезаром Сориано Беруменом (27−35−1, 16КО) из Мексики. Рассчитанный на шесть раундов бой пройдет в рамках полусреднего веса. Боксеры успешно уложились в лимит категории.

Также в рамках данного вечера бокса на ринг выйдет этнический казах из Нью-Йорка, боксер-легковес Димаш Ниязов (10−0−3, 4КО), который в рейтинговом поединке столкнется уроженцем Доминиканской Республики Рамоном Геварой (10−24−2, 6КО).

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