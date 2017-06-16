Кенни Портер: Альваресу нужно нокаутировать Головкина, чтобы выиграть бой
Отец и тренер американского боксера Шона Портера Кенни Портер поделился своим мнением о бое Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, пишет Sports.kz.
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— Это великолепный поединок. Думаю, что Головкин его выиграет. У него лучше боксерские навыки, техника, сила удара. Он лучше как боец. Я не считаю, что он сдает. Он все еще в расцвете. «Канело» нужно нокаутировать его, чтобы победить. Но я не думаю, что у него это выйдет, — сказал
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