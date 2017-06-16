Кенни Портер: Альваресу нужно нокаутировать Головкина, чтобы выиграть бой

— Это великолепный поединок. Думаю, что Головкин его выиграет. У него лучше боксерские навыки, техника, сила удара. Он лучше как боец. Я не считаю, что он сдает. Он все еще в расцвете. «Канело» нужно нокаутировать его, чтобы победить. Но я не думаю, что у него это выйдет, — сказал Портер-старший в интервью Fight Hub TV.