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https://sport.mail.ru/news/boxing/30090488/
16 июня 2017, 9:53 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем-реваншем с американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Российский боксер посоветовал американцу хорошо подготовиться к <nobr>бою-реваншу</nobr> 17 июня и покинул <nobr>пресс-конференцию.</nobr> Увеличить
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Бой Уорд — Ковалев за чемпионские пояса по трем престижным версиям состоится 17 июня в Лас-Вегасе. После выступлений представителей боксеров в заключительной части пресс-конференции Ковалев был приглашен к микрофону. Сказав несколько предложений, Ковалев попрощался с аудиторией и покинул пресс-конференцию. Во время его ухода Уорд прокомментировал ситуацию, назвав ее «классическим ходом».

«Что вы хотите от меня услышать? Я в очередной раз скажу, что готов к поединку и я докажу это 17 июня на ринге. А тебе стоит подготовиться», — сказал Ковалев перед уходом, обращаясь к Уорду.

В завершении пресс-конференции классическое фото «face to face» Уорду пришлось делать совместно с кубинцем Гильермо Ригондо, который свой бой против мексиканца Мозеса Флореса также проведет 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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