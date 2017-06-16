Бойцы сверхприбыльной категории

Вчера было заключено соглашение о проведении 26 августа в Лас-Вегасе боя между двумя суперзвездами разных бойцовских жанров — боксером Флойдом Мейуэзером и представителем смешанных единоборств Конором Макгрегором. Речь идет о событии, имеющем все шансы стать самым странным и самым дорогим в истории спорта. Букмекеры и эксперты не сомневаются, что в поединке, который пройдет по правилам бокса, Мейуэзеру, не потерпевшему ни единого поражения на ринге в карьере, очередная победа практически гарантирована. Но при этом они нисколько не сомневаются и в том, что этот матч способен благодаря грандиозной популярности его участников собрать колоссальные доходы — может быть, даже больше, чем собрал поединок Флойда Мейуэзера против Мэнни Пакьяо в 2015 году, принесший около $600 млн.

В числе центральных новостей всех крупнейших американских изданий и телевизионных каналов вчера очутилась новость о том, что согласованы условия поединка между американцем Флойдом Мейуэзером и ирландцем Конором Макгрегором. Он состоится 26 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и пройдет по правилам профессионального бокса в категории до 69,9 кг (она фактически родная для обоих участников). Первыми об этом сообщили сами спортсмены в Twitter. Вскоре после этого информацию подтвердили устроившие телеконференцию Дейна Уайт, президент UFC — ведущей структуры в сфере смешанных единоборств, под эгидой которой дерется Макгрегор, Леонард Эллерби, директор Mayweather Promotions, и Стивен Эспиноса, возглавляющий спортивное подразделение телеканала Showtime. Именно он будет транслировать поединок в режиме pay-per-view. Эти заявления означали окончание переговоров по организации матча, которые длились с начала нынешнего года и на протяжении нескольких месяцев привлекали повышенное внимание аудитории. Их итогом стала реализация идеи, может быть, самого странного в истории спорта поединка.

Флойд Мейуэзер Фотоархив ИД «Коммерсантъ»



Странным его делает тот факт, что предстоящий бой многие авторитетные обозреватели вчера наотрез отказывались приравнивать к настоящему спортивному событию. Эксперт по боксу телеканала ESPN Дэн Рафаэль, говоря о нем, например, употребил слово «цирк», а промоутер Лу Дибелла — «спектакль».



Этих людей можно понять. Дело в том, что исход поединка представляется вполне предсказуемым. Флойд Мейуэзер ради него возобновил в 40 лет карьеру, которую официально завершил в сентябре 2015 года, одолев Андре Берто. Та победа была для него 49-й подряд в профессиональном боксе — точно такой же рекорд накопил в 1950-е годы легендарный супертяжеловес Роки Марчано. И трудно представить, что в августе Мейуэзер не обойдет его, превратившись в единоличного рекордсмена и добравшись до красивой цифры — 50 выигрышей при нуле осечек.



Дело в том, что два соперника по бою в Лас-Вегасе выступают хотя вроде бы в смежных, но в общем-то серьезно отличающихся друг от друга жанрах. В смешанных единоборствах ударная техника выполняет скорее вспомогательные перед переходом к борьбе или у канатов, или в партере функции. А для того чтобы освоить классический бокс, у Макгрегора остается всего два месяца.



Вчера находились специалисты, которые были уверены, что ирландец, которому придется драться на привычной для оппонента территории, сможет навязать ему борьбу. Это и Дейна Уайт, отмечавший характер Макгрегора и его физическую мощь, и спарринг-партнер чемпиона UFC Артем Лобов. Лобов указал на то, что Мейуэзер нередко входит в клинч, а в клинче ирландцу пригодятся как раз его борцовские навыки. Однако подавляющее большинство знающих нюансы бокса и смешанных единоборств людей склонялось к тому, что у Конора Макгрегора нет абсолютно никаких перспектив. А известный тренер Тедди Атлас на вопрос, как бы он готовил ирландца к схватке с Флойдом Мейуэзером, честно ответил, что отказался бы от такого предложения, потому что не видит в тренировках смысла. По мнению господина Атласа, чтобы освоить бокс, Макгрегору понадобилось бы по крайней мере пять лет. «А сейчас он может справиться с Мейуэзером лишь в смешанных единоборствах», — подчеркнул тренер.



Схожей точки зрения придерживаются и букмекеры. Конторы в Лас-Вегасе начали принимать ставки на исход поединка еще задолго до того, как переговоры вошли в финальную стадию, — в феврале. Вскоре к ним подключились и крупнейшие международные компании. С тех пор котировки существенно не менялись: Флойд Мейуэзер — не просто фаворит поединка, а фаворит стопроцентный, такой, чью осечку можно приравнять к чуду. Скажем, в William Hill коэффициент на его успех вчера составлял 1,08. А один из сотрудников компании уточнял, что он был бы еще выше, но его чуточку опустили ставки, которые довольно энергично делали фаны Конора Макгрегора.

Цитата Но, даже учитывая довольно спорный статус боя, нет ничего удивительного в том, что он стал реальностью.

Как нет ничего удивительного в том, что и Леонард Эллерби, и Дейна Уайт, и Стивен Эспиноса, делясь впечатлениями от переговоров, уверяли, что они были «поразительно гладкими» и эффективными, гораздо проще, чем переговоры, предшествующие важным боксерским матчам. «Гладкость» им обеспечила бизнес-составляющая поединка, которая смотрится на порядок привлекательнее составляющей спортивной.



Надо учесть, что речь идет о двух сверхпопулярных бойцах, выступления которых всегда служили гарантией высочайших телевизионных рейтингов. Флойд Мейуэзер давным-давно доказал, что является коммерческой приманкой номер один даже не в боксе, а во всем мировом спорте. Идеальным доказательством этого, вершиной его карьеры был поединок против еще одной суперзвезды — филиппинца Мэнни Пакьяо — весной 2015 года. Он принес организаторам — в основном благодаря продаже платной прямой трансляции на каналах HBO и Showtime (было совершено 4,6 млн покупок) — сумму, которую источники оценили приблизительно в $600 млн. Настолько успешных в финансовом плане мероприятий история спорта не знала. Космическими были и гонорары противников. Флойду Мейуэзеру досталось более $200 млн, Мэнни Пакьяо — около $150 млн.



Цитата Конор Макгрегор доказал, что его коммерческий потенциал не так уж далек от потенциала Флойда Мейуэзера, в ноябре прошлого года. Шоу в нью-йоркском Madison Square Garden, центральным матчем в котором был его поединок против Эдди Альвареса, установило рекорд.