Сталлоне назвал Макгрегора настоящим Рокки

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«Я всегда болею за андердогов. Конор — настоящий Рокки. Я болею за ирландца и думаю, у него есть все шансы победить Мэйуэзера. Буду ли я в зале? Еще бы!» — заявил Сталлоне.

Одна из самых известных ролей Сталлоне — боксер Рокки Бальбоа в кинофраншизе «Рокки». Актер давно увлекается боксом, а также владеет пакетом акций Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), чемпионом которого является Макгрегор.

Ранее 15 июня появилось официальное подтверждение боя между Макгрегором и Мэйуэзером. Поединок по правилам бокса в первой средней весовой категории (до 69,85 килограмма) состоится в Лас-Вегасе 26 августа. Каждый из участников заработает более 100 миллионов долларов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Boxing?src=hash">#Boxing</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/UFC?src=hash">#UFC</a> collide in the fight no one believed was possible. <a href="https://twitter.com/FloydMayweather">@FloydMayweather</a> vs. <a href="https://twitter.com/TheNotoriousMMA">@TheNotoriousMMA</a> on 8/26. <a href="https://twitter.com/hashtag/MayweatherMcGregor?src=hash">#MayweatherMcGregor</a> <a href="https://t.co/BBhZn62D5L">pic.twitter.com/BBhZn62D5L</a></p>— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) <a href="https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/875143808102649856">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>