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https://sport.mail.ru/news/boxing/30088199/
15 июня 2017, 20:12 | Бокс | Р-Спорт

Чемпион WBC американский боксер Деонтей Уайлдер арестован за хранение марихуаны

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Чемпион WBC в тяжелом весе американский боксер Деонтей Уайлдер был арестован в среду в городе Таскалуса за хранение марихуаны, сообщает Boxingscene.

Полиция остановила машину, за рулем которой сидел Уайлдер, и обнаружила запах марихуаны. В результате обыска в машине был обнаружен наркотик.

Позднее Уайлдер был освобожден под залог в тысячу долларов. Адвокат боксера сообщил, что найденная в машине марихуана не принадлежит Уайлдера, а его автомобилем пользовался кто-то другой, когда спортсмена не было в городе.

Уайлдер победил во всех 38 боях (37 — нокаутом) на профессиональном ринге.
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