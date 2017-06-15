Чемпион WBC американский боксер Деонтей Уайлдер арестован за хранение марихуаны

Полиция остановила машину, за рулем которой сидел Уайлдер, и обнаружила запах марихуаны. В результате обыска в машине был обнаружен наркотик.

Позднее Уайлдер был освобожден под залог в тысячу долларов. Адвокат боксера сообщил, что найденная в машине марихуана не принадлежит Уайлдера, а его автомобилем пользовался кто-то другой, когда спортсмена не было в городе.

Уайлдер победил во всех 38 боях (37 — нокаутом) на профессиональном ринге.