Чемпион WBC американский боксер Деонтей Уайлдер арестован за хранение марихуаны
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Чемпион WBC в тяжелом весе американский боксер Деонтей Уайлдер был арестован в среду в городе Таскалуса за хранение марихуаны, сообщает Boxingscene.
Полиция остановила машину, за рулем которой сидел Уайлдер, и обнаружила запах марихуаны. В результате обыска в машине был обнаружен наркотик.
Позднее Уайлдер был освобожден под залог в тысячу долларов. Адвокат боксера сообщил, что найденная в машине марихуана не принадлежит Уайлдера, а его автомобилем пользовался
Уайлдер победил во всех 38 боях (37 — нокаутом) на профессиональном ринге.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter