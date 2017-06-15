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https://sport.mail.ru/news/boxing/30086026/
15 июня 2017, 16:52 | Бокс | Sports.kz

Журналист ESPN посмеялся над Де ла Хойей, который назвал бой Головкин — Альварес «самым большим боем года»

Журналист ESPN Рэнди Скотт прокомментировал слова промоутера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскара де ла Хойи о бое с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Рэнди</span> <span class=error>Скотт</span> прокомментировал слова промоутера <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) Оскара де ла <span class=error>Хойи</span> о бое с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, промоутер «Канело» назвал бой с Головкиным, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, «самым большим боем года».

В качестве импровизированного ответа на это утверждение от Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и президента UFC Дэйны Уайта Скотт прикрепил к твиту короткий видеофрагмент, на котором известный рэпер 50 Cent просто рассмеялся и уехал.

Напомним, стало известно, что бой Мэйвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором все же состоится в этом году — 26 августа. Он пройдет на той же арене, что и поединок Головкин — Альварес, — «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.

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