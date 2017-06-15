Журналист ESPN посмеялся над Де ла Хойей, который назвал бой Головкин — Альварес «самым большим боем года»
Журналист ESPN Рэнди Скотт прокомментировал слова промоутера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскара де ла Хойи о бое с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Напомним, промоутер «Канело» назвал бой с Головкиным, который состоится 16 сентября в
В качестве импровизированного ответа на это утверждение от Флойда
Напомним, стало известно, что бой Мэйвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором все же состоится в этом году — 26 августа. Он пройдет на той же арене, что и поединок Головкин — Альварес, — «T-Mobile Arena» в
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