Напомним, промоутер «Канело» назвал бой с Головкиным, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, «самым большим боем года».



В качестве импровизированного ответа на это утверждение от Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) и президента UFC Дэйны Уайта Скотт прикрепил к твиту короткий видеофрагмент, на котором известный рэпер 50 Cent просто рассмеялся и уехал.



Напомним, стало известно, что бой Мэйвезера с чемпионом UFC Конором Макгрегором все же состоится в этом году — 26 августа. Он пройдет на той же арене, что и поединок Головкин — Альварес, — «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе.