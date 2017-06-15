Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтем
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор предстанет перед судом, если во время боксерского боя с американцем Флойдом Мэйуэзером ударит того ногой или локтем. Об этом сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, слова которого приводит британская газета The Mirror.
Мэйуэзер и Макгрегор официально объявили о проведении боя в ночь на четверг по московскому времени. Поединок по боксерским правилам в весовой категории до 69,85 кг пройдет 26 августа в
«Этого не произойдет, — ответил Уайт на вопрос о том, что будет, если ирландец воспользуется
«Конор любит деньги. И он потеряет очень много денег, если ударит не по правилам. Так что этого не произойдет», — добавил президент UFC.
На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
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