Президент UFC: Макгрегор предстанет перед судом, если ударит Мэйуэзера ногой или локтем

Мэйуэзер и Макгрегор официально объявили о проведении боя в ночь на четверг по московскому времени. Поединок по боксерским правилам в весовой категории до 69,85 кг пройдет 26 августа в Лас-Вегасе (США, штат Невада). СМИ сообщают, что организаторы боя могут заработать более $600 млн, что сделает его самым доходным боксерским поединком в истории спорта.

«Этого не произойдет, — ответил Уайт на вопрос о том, что будет, если ирландец воспользуется каким-нибудь приемом из своего арсенала бойца смешанных единоборств (удары ногами, коленями, локтями). — Во-первых, это прописано в контракте. Во-вторых, это будет боксерский поединок, который пройдет в соответствии с боксерскими правилами Атлетической комиссии штата Невада. Поймите, мы говорим о спортсмене уровня Мэйуэзера в своем виде спорта, если это когда-нибудь случится, то Макгрегор предстанет перед судом».

«Конор любит деньги. И он потеряет очень много денег, если ударит не по правилам. Так что этого не произойдет», — добавил президент UFC.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения, также он стал первым бойцом в истории UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегком и легком весах). За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.