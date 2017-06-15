Шарибаев провел встречу с болельщиками в Алматы

Пресс-конференцию посетил вице-президент федерации профессионального бокса, именитый казахстанский боксер Виктор Леонидович Демьяненко, который поделился информацией о предстоящих боях казахстанских боксеров за рубежом и планируемых вечерах профессионального бокса в Казахстане.



Напомним, что Айдар Шарибаев начал карьеру профессионального боксера в 2014 г. С тех пор в рекорде казахстанца числятся шесть победных боев, причем пять из них завершены досрочно. В 2017 году Айдар дебютировал перед американской публикой, проведя два рейтинговых боя против мексиканца Габино Кота и никарагуанца Орландо Ризо.



На сегодняшний день учебно-тренировочная база Айдара находится в Майами. Тренировки проходят под руководством известного кубинского специалиста Осмири Фернандеса. Спарринг-партнерами Шарибаева выступают олимпийские чемпионы Люк Кэмпбелл, Юриоркус Гамбоа и другие мастера кожаной перчатки.



В ближайшее время Айдар Шарибаев планирует провести очередной учебно-тренировочный сбор в Майами, по итогам которого для бойца запланирован очередной профессиональный поединок.



Казахстанский боксер выступает под эгидой промоутерской компании «Diamond Ring», которую возглавляет Лашин Айтмагамбетов.

<aside name="clb15451813" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_post"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_post"> <div id="vk_post_-122024473_2927"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-122024473_2927", -122024473, 2927, '5Ql-dqTwvutyY4Yzcpkbl6yJKA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451813.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>