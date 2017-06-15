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https://sport.mail.ru/news/boxing/30084842/
15 июня 2017, 15:45 | Бокс | Sports.kz

Шарибаев провел встречу с болельщиками в Алматы

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Айдар Шарибаев в своем тренировочном зале «Aidar Classis», который расположен в Алматы, провел встречу с представителями СМИ и болельщиками, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Непобежденный казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> в своем тренировочном зале Aidar Classis который расположен в <span class=error>Алматы</span> провел встречу с представителями СМИ и болельщиками сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Пресс-конференцию посетил вице-президент федерации профессионального бокса, именитый казахстанский боксер Виктор Леонидович Демьяненко, который поделился информацией о предстоящих боях казахстанских боксеров за рубежом и планируемых вечерах профессионального бокса в Казахстане.

Напомним, что Айдар Шарибаев начал карьеру профессионального боксера в 2014 г. С тех пор в рекорде казахстанца числятся шесть победных боев, причем пять из них завершены досрочно. В 2017 году Айдар дебютировал перед американской публикой, проведя два рейтинговых боя против мексиканца Габино Кота и никарагуанца Орландо Ризо.

На сегодняшний день учебно-тренировочная база Айдара находится в Майами. Тренировки проходят под руководством известного кубинского специалиста Осмири Фернандеса. Спарринг-партнерами Шарибаева выступают олимпийские чемпионы Люк Кэмпбелл, Юриоркус Гамбоа и другие мастера кожаной перчатки.

В ближайшее время Айдар Шарибаев планирует провести очередной учебно-тренировочный сбор в Майами, по итогам которого для бойца запланирован очередной профессиональный поединок.

Казахстанский боксер выступает под эгидой промоутерской компании «Diamond Ring», которую возглавляет Лашин Айтмагамбетов.

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