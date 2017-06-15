Шарибаев провел встречу с болельщиками в Алматы
Непобежденный казахстанский
боксер-профессионал Айдар Шарибаев в своем тренировочном зале «Aidar Classis», который расположен в Алматы, провел встречу с представителями СМИ и болельщиками, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что Айдар Шарибаев начал карьеру профессионального боксера в 2014 г. С тех пор в рекорде казахстанца числятся шесть победных боев, причем пять из них завершены досрочно. В 2017 году Айдар дебютировал перед американской публикой, проведя два рейтинговых боя против мексиканца Габино Кота и никарагуанца Орландо Ризо.
На сегодняшний день
В ближайшее время Айдар Шарибаев планирует провести очередной
Казахстанский боксер выступает под эгидой промоутерской компании «Diamond Ring», которую возглавляет Лашин Айтмагамбетов.
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