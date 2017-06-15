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https://sport.mail.ru/news/boxing/30084169/
15 июня 2017, 14:55 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй оштрафован почти на $ 32 000 за неспортивное поведение перед боем с Беллью

Британский совет по контролю за боксом (BBBC) оштрафовал Дэвида Хэя на £ 25 тыс. ($ 31,8 тыс.) за его поведение перед мартовским поединком с Тони Беллью.

Британский совет по контролю за боксом (<span class=error>BBBC</span>) оштрафовал <span class=error>Дэвида</span> <span class=error>Хэя</span> на £ 25 тыс. ( 318 тыс.) за его поведение перед мартовским поединком с Тони <span class=error>Беллью</span>. Увеличить
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Такое решение было вынесено руководящим органом на последнем заседании, состоявшемся 14 июня, сообщает BoxingScene. Перед боем с Беллью, который состоялся 4 марта, Хэй неоднократно позволял себе выражения, содержавшие угрозы жизни Беллью, а также оскорбления членов его команды.

Напомним, что этот поединок завершился досрочной победой Беллью в 11-м раунде, поскольку Хэй не смог продолжать бой из-за травмы ахиллова сухожилия.
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