Хэй оштрафован почти на $ 32 000 за неспортивное поведение перед боем с Беллью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Такое решение было вынесено руководящим органом на последнем заседании, состоявшемся 14 июня, сообщает BoxingScene. Перед боем с Беллью, который состоялся 4 марта, Хэй неоднократно позволял себе выражения, содержавшие угрозы жизни Беллью, а также оскорбления членов его команды.



Напомним, что этот поединок завершился досрочной победой Беллью в 11-м раунде, поскольку Хэй не смог продолжать бой из-за травмы ахиллова сухожилия.