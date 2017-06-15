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15 июня 2017, 17:54 | Бокс | Vesti.kz

Попадут ли на Игры в Токио Левит и Алимханулы? Как может выглядеть сборная Казахстана на Олимпиаде-2020

Количество мужских лицензий сократят на команду до восьми.

Попадут ли на Игры в Токио Левит и Алимханулы? Как может выглядеть сборная Казахстана на Олимпиаде-2020 - Фото Увеличить
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Любительский бокс переживают очередную реформу — количество весовых категорий в мужской сетке будет сокращено с десяти до восьми. Корреспондент Vesti.kz «выбрал» боксеров для Олимпиады-2020 из тех, которые находятся сейчас в обойме сборной страны.

Одним из последних турниров, где ведущие боксеры в любительском боксе состязаются в 10 весовых категорий, станет августовский чемпионат мира. Подопечные главного тренера Мырзагали Айтжанова сумели выиграть девять лицензий на турнир.

До 49 килограммов — нет лицензии;
До 52 килограммов — Азамат Исакулов;
До 56 килограммов — Кайрат Ералиев;
До 60 килограммов — Адилет Курметов;
До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;
До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов;
До 75 килограммов — Абильхан Аманкул;
До 81 килограмма — Ерик Альжанов;
До 91 килограмма — Василий Левит;
Свыше 91 килограмма — Камшыбек Кункабаев.

Если Международный олимпийский комитет решит исключить из программы категорию до 49 килограммов и видоизменить полутяжелый вес и выше, то дилемма тренерского штаба нашей сборной усложнится.

До 52 килограммов — Азамат Исакулов или Олжас Саттыбаев;
До 56 килограммов — Кайрат Ералиев или Ильяс Сулейменов;
До 60 килограммов — Адилет Курметов или Султан Заурбек;
До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов или Куан Куатов;
До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов или Садриддин Ахмедов;
До 75 килограммов — Абильхан Аманкул или Жанибек Алимханулы;
До 85 килограммов — Ерик Альжанов или Жанибек Алимханулы (или Адильбек Ниязымбетов);
Свыше 85 килограммов — Василий Левит или Камшыбек Кункабаев (или Антон Пинчук).

Есть и другие кандидаты, которые, скорее всего, также хотели бы поехать на Игры-2020. Скажем, не сказал «нет» Данияр Елеусинов. Олимпийский чемпион мечтает стать двукратным. Так как же будет выглядеть сборная? Возможно, так:

До 52 килограммов — Азамат Исакулов;
До 56 килограммов — Кайрат Ералиев;
До 60 килограммов — Султан Заурбек;
До 64 килограммов — Абылайхан Жусупов;
До 69 килограммов — Данияр Елеусинов;
До 75 килограммов — Абильхан Аманкул;
До 85 килограммов — Жанибек Алимханулы;
Свыше 85 килограммов — Василий Левит.

В любом случае, конкуренция в весовых категориях средней и выше возрастает до предела. Практически никому не гарантировано место в команде.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил сократить количество весовых категорий в мужском боксе. Победитель Игр-2000 Ермахан Ибраимов рассказал, какие веса могут покинуть олимпийскую программу.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Старт главного турнира четырехлетия намечен на 24 июля.

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Попадут ли на Игры в Токио Левит и Алимханулы? Как может выглядеть сборная Казахстана на Олимпиаде-2020