Попадут ли на Игры в Токио Левит и Алимханулы? Как может выглядеть сборная Казахстана на Олимпиаде-2020

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Любительский бокс переживают очередную реформу — количество весовых категорий в мужской сетке будет сокращено с десяти до восьми. Корреспондент Vesti.kz «выбрал» боксеров для Олимпиады-2020 из тех, которые находятся сейчас в обойме сборной страны.

Одним из последних турниров, где ведущие боксеры в любительском боксе состязаются в 10 весовых категорий, станет августовский чемпионат мира. Подопечные главного тренера Мырзагали Айтжанова сумели выиграть девять лицензий на турнир.

До 49 килограммов — нет лицензии;

До 52 килограммов — Азамат Исакулов;

До 56 килограммов — Кайрат Ералиев;

До 60 килограммов — Адилет Курметов;

До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов;

До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов;

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул;

До 81 килограмма — Ерик Альжанов;

До 91 килограмма — Василий Левит;

Свыше 91 килограмма — Камшыбек Кункабаев.

Если Международный олимпийский комитет решит исключить из программы категорию до 49 килограммов и видоизменить полутяжелый вес и выше, то дилемма тренерского штаба нашей сборной усложнится.

До 52 килограммов — Азамат Исакулов или Олжас Саттыбаев;

До 56 килограммов — Кайрат Ералиев или Ильяс Сулейменов;

До 60 килограммов — Адилет Курметов или Султан Заурбек;

До 64 килограммов — Бекдаулет Ибрагимов или Куан Куатов;

До 69 килограммов — Абылайхан Жусупов или Садриддин Ахмедов;

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул или Жанибек Алимханулы;

До 85 килограммов — Ерик Альжанов или Жанибек Алимханулы (или Адильбек Ниязымбетов);

Свыше 85 килограммов — Василий Левит или Камшыбек Кункабаев (или Антон Пинчук).

Есть и другие кандидаты, которые, скорее всего, также хотели бы поехать на Игры-2020. Скажем, не сказал «нет» Данияр Елеусинов. Олимпийский чемпион мечтает стать двукратным. Так как же будет выглядеть сборная? Возможно, так:

До 52 килограммов — Азамат Исакулов;

До 56 килограммов — Кайрат Ералиев;

До 60 килограммов — Султан Заурбек;

До 64 килограммов — Абылайхан Жусупов;

До 69 килограммов — Данияр Елеусинов;

До 75 килограммов — Абильхан Аманкул;

До 85 килограммов — Жанибек Алимханулы;

Свыше 85 килограммов — Василий Левит.

В любом случае, конкуренция в весовых категориях средней и выше возрастает до предела. Практически никому не гарантировано место в команде.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил сократить количество весовых категорий в мужском боксе. Победитель Игр-2000 Ермахан Ибраимов рассказал, какие веса могут покинуть олимпийскую программу.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Старт главного турнира четырехлетия намечен на 24 июля.