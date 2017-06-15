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15 июня 2017, 13:00 | Бокс | ТАСС

Перед российскими боксерами сохраняется задача завоевать пять золотых медалей ЧЕ

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу по-прежнему стоят высокие задачи на чемпионате Европы, несмотря на ситуацию с недопуском на Украину Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Муслим Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Кушиташвили которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Увеличить
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Муслим Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.

«Это хороший знак, в любом случае его бы допустили (Гаджимагомедова). АИБА была в шоке, европейская ассоциация была в шоке, чуть-чуть помучили ребят. Команда еще сильнее будет биться за победу. Сегодня уже стартуют соревнования, и, как мы с ребятами в шутку договорились, если они не привезут золото, то поедут его добывать», — сказал Кремлев.

Перед российскими боксерами была поставлена задача завоевать пять золотых медалей и занять первое общекомандное место на чемпионате Европы.

Европейское первенство пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
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Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов допущен на территорию Украины и примет участие в чемпионате Европы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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