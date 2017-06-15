Перед российскими боксерами сохраняется задача завоевать пять золотых медалей ЧЕ
МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу
по-прежнему стоят высокие задачи на чемпионате Европы, несмотря на ситуацию с недопуском на Украину Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Муслим Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили
«Это хороший знак, в любом случае его бы допустили (Гаджимагомедова). АИБА была в шоке, европейская ассоциация была в шоке,
Перед российскими боксерами была поставлена задача завоевать пять золотых медалей и занять первое общекомандное место на чемпионате Европы.
Европейское первенство пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
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