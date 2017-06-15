Ведущие программы спросили Чавеса-старшего, что он думает по поводу боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и задали ему такой вопрос: «Этот бой ради денег или ради чести?».



— Деньги или честь? Думаю, и то, и другое. Безусловно, этот бой обеспечит уважение обоим боксерам, но также этот поединок соберет отличные PPV-продажи. Не знаю, больше ли, чем «Канело» — Чавес, но, очевидно, этот бой будет зрелищным, — сказал Чавес.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.