Головкин — Альварес: ради денег или ради чести?
Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО) стал гостем передачи A Los Golpes на канале ESPN Deportes, сообщает Sports.kz.
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Ведущие программы спросили
— Деньги или честь? Думаю, и то, и другое. Безусловно, этот бой обеспечит уважение обоим боксерам, но также этот поединок соберет отличные
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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