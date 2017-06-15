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https://sport.mail.ru/news/boxing/30081293/
15 июня 2017, 12:23 | Бокс | Sports.kz

Головкин — Альварес: ради денег или ради чести?

Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО) стал гостем передачи A Los Golpes на канале ESPN Deportes, сообщает Sports.kz.

Хулио <span class=error>Сесар</span> <span class=error>Чавес</span> отец мексиканского боксера Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−3−1 32 КО) стал гостем передачи A Los Golpes на канале <span class=error>ESPN</span> Deportes сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ведущие программы спросили Чавеса-старшего, что он думает по поводу боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и задали ему такой вопрос: «Этот бой ради денег или ради чести?».

— Деньги или честь? Думаю, и то, и другое. Безусловно, этот бой обеспечит уважение обоим боксерам, но также этот поединок соберет отличные PPV-продажи. Не знаю, больше ли, чем «Канело» — Чавес, но, очевидно, этот бой будет зрелищным, — сказал Чавес.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,7.

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