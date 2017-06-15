Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30080572/
15 июня 2017, 11:42 | Бокс | ТАСС

Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов допущен на территорию Украины и примет участие в чемпионате Европы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Гаджимагомедов заменит на турнире депортированного с территории Украины Георгия Кушиташвили, которому в среду было отказано во въезде в страну в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Также на Украину не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков.

«Да. Все хорошо», — сообщил Гаджимагомедов.

Тренер боксера Рашидбек Ахмедов отметил, что он и его подопечный уже заселились в гостиницу.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Депортированный из Украины российский боксер Кушиташвили вернулся в Москву

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Депортированный из Украины российский боксер Георгий Кушиташвили вернулся в Москву. Он прибыл в столицу поездом из Белгорода ранним утром в четверг.
Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Национальный план борьбы с допингом планируется утвердить до начала июля

Алвеш: Роналду является идолом даже для футболистов сборной Португалии

Мария Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Стэнфорде