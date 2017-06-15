Билеты на боксерский бой Ковалева с Уордом в Лас-Вегасе стоят от 105 до 1255 долларов

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй на 12 тысяч зрителей. Цены указаны без учета налогов и сборов.

Поражение от Уорда стало первым в карьере 34-летнего Ковалева при 30 победах и одной ничьей. На счету 33-летнего американца 31 победа в 31 бою.