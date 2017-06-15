Билеты на боксерский бой Ковалева с Уордом в Лас-Вегасе стоят от 105 до 1255 долларов
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Билеты на бой-реванш российского боксера Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом стоят от 105 до 1255 долларов, сообщается на официальном сайте компании, которая занимается распространением билетов.
Ковалев в ноябре 2016 года в
Поражение от Уорда стало первым в карьере 34-летнего Ковалева при 30 победах и одной ничьей. На счету 33-летнего американца 31 победа в 31 бою.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter