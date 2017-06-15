Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30079942/
15 июня 2017, 10:56 | Бокс | Р-Спорт

Билеты на боксерский бой Ковалева с Уордом в Лас-Вегасе стоят от 105 до 1255 долларов

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Билеты на бой-реванш российского боксера Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом стоят от 105 до 1255 долларов, сообщается на официальном сайте компании, которая занимается распространением билетов.

Ковалев в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Реванш пройдет в субботу в Лас-Вегасе в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй на 12 тысяч зрителей. Цены указаны без учета налогов и сборов.

Поражение от Уорда стало первым в карьере 34-летнего Ковалева при 30 победах и одной ничьей. На счету 33-летнего американца 31 победа в 31 бою.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов допущен на территорию Украины и примет участие в чемпионате Европы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать