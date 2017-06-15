МакГрегор «перепутал» фото Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя
Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор «перепутал» фото бывшего первого номера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда
Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Сегодня, 15 июня, было официально объявлено о бое Мейвезера с МакГрегором, который состоится 26 августа в
Суммарный доход участников и организаторов поединка Мейвезер — МакГрегор, по данным СМИ, может превысить 500 миллионов фунтов (около 636 миллионов долларов). Права на телетрансляцию боя будут распределены между сетями Showtime, Sky Sports и BT Sports.
Оба бойца в своих инстаграммах одними из первых объявили о данном поединке. Но если Мейвезер выложил официальный анонс к данному бою, то МакГрегор заставил всех вновь обсуждать себя. В его посту о бое вместо фото своего соперника, он разместил фото его отца Флойда
Напомним, что 16 сентября на этой же арене пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Таким образом, два поединка состоятся на
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