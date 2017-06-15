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15 июня 2017, 10:17 | Бокс | Vesti.kz

МакГрегор «перепутал» фото Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя

Чемпион UFC в легком весе ирландский боец Конор МакГрегор «перепутал» фото бывшего первого номера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

МакГрегор перепутал фото Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя - Фото Увеличить
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Сегодня, 15 июня, было официально объявлено о бое Мейвезера с МакГрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях. Поединок пройдет по правилам бокса в первом среднем весе — до 69,85 килограмма.

Суммарный доход участников и организаторов поединка Мейвезер — МакГрегор, по данным СМИ, может превысить 500 миллионов фунтов (около 636 миллионов долларов). Права на телетрансляцию боя будут распределены между сетями Showtime, Sky Sports и BT Sports.

Оба бойца в своих инстаграммах одними из первых объявили о данном поединке. Но если Мейвезер выложил официальный анонс к данному бою, то МакГрегор заставил всех вновь обсуждать себя. В его посту о бое вместо фото своего соперника, он разместил фото его отца Флойда Мейвезера-старшего.

Напомним, что 16 сентября на этой же арене пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Таким образом, два поединка состоятся на T-Mobile Arena с разницей в 20 дней. Из-за этого в сети начались дискуссии, какой из поединков выбрать. Большинство экспертов считают, что бой Мейвезера и МакГрегора навредит поединку Головкина и Альвареса.
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