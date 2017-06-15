Всемирный боксерский совет продолжит рассмотрение апелляции Поветкина
МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает рассмотрение апелляции россиянина Александра Поветкина на дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.
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Ранее WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Решение было связано с положительной
Позднее Поветкин подал апелляцию на решение Всемирного боксерского совета.
«Мы провели телефонную конференцию с командой Поветкина в рамках апелляции на санкции WBC к боксеру. Мы продолжим рассмотрение данной апелляции, пока не знаю, сколько это займет времени», — сказал Сулейман.
Поветкин 1 июля проведет в Москве поединок с украинцем Андреем Руденко за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO).
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