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https://sport.mail.ru/news/boxing/30079148/
15 июня 2017, 10:33 | Бокс | ТАСС

Всемирный боксерский совет продолжит рассмотрение апелляции Поветкина

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает рассмотрение апелляции россиянина Александра Поветкина на дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

<em>МОСКВА 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Всемирный боксерский совет (WBC) продолжает рассмотрение апелляции россиянина Александра <span class=error>Поветкина</span> на дисквалификацию. Об этом ТАСС сообщил президент WBC Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
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Ранее WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Решение было связано с положительной допинг-пробой Поветкина, содержавшей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

Позднее Поветкин подал апелляцию на решение Всемирного боксерского совета.

«Мы провели телефонную конференцию с командой Поветкина в рамках апелляции на санкции WBC к боксеру. Мы продолжим рассмотрение данной апелляции, пока не знаю, сколько это займет времени», — сказал Сулейман.

Поветкин 1 июля проведет в Москве поединок с украинцем Андреем Руденко за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO).
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