Всемирный боксерский совет продолжит рассмотрение апелляции Поветкина

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее WBC отстранил Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Решение было связано с положительной допинг-пробой Поветкина, содержавшей остарин, взятой 6 декабря перед боем за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

Позднее Поветкин подал апелляцию на решение Всемирного боксерского совета.

«Мы провели телефонную конференцию с командой Поветкина в рамках апелляции на санкции WBC к боксеру. Мы продолжим рассмотрение данной апелляции, пока не знаю, сколько это займет времени», — сказал Сулейман.

Поветкин 1 июля проведет в Москве поединок с украинцем Андреем Руденко за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO).