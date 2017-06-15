Известный казахстанский телеведущий пожелал Головкину удачи в бою с «Канело»
Известный казахстанский телеведущий Нурлан Коянбаев в своем инстаграме поделился совместной фотографией с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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На одном из мероприятий в Астане Коянбаеву удалось сделать совместную фотографию с Головкиным, после чего он выложил пост на своей странице в Инстаграме.
«Геннадий Головкин больше 10 лет поднимает наш флаг за рубежом, прославляет имя нашей родины. Геннадий, в предстоящем поединке с “Канело”, желаю тебе только победы! Народ Казахстана вместе с тобой! Алга Казахстан! Алга GGG», — отметил Коянбаев.
Напомним, 7 июня Головкин вернулся в Казахстан и в родной Караганде открыл спорткомплекс, который был назван его именем. Сейчас спортсмен находится в Казахстане. В планах Головкина посещение всемирной выставки EXPO-2017 в Астане, послом которой он является. В середине июля боксер начнет восьминедельный тренировочный сбор в Big Bear (штат Калифорния, США), а 16 сентября встретится в титульном бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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