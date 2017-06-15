Сулейман: Мэйуэзер-младший не должен испытать проблем в бою с Макгрегором
МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Флойд
Мэйуэзер-младший не должен испытать проблем в бою по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором. Такое мнение ТАСС высказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это новость мирового масштаба, будет грандиозное мероприятие, в том числе для мира бокса, — сказал Сулейман. — Конечно, в ринге у Флойда будет намного больше шансов. Ведь он
Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.
40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter