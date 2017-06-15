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15 июня 2017, 9:28 | Бокс | ТАСС

Сулейман: Мэйуэзер-младший не должен испытать проблем в бою с Макгрегором

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший не должен испытать проблем в бою по правилам бокса с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором. Такое мнение ТАСС высказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Глава Всемирного боксерского совета назвал Флойда <nobr>Мэйуэзер-младшего</nobr> лучшим боксером современности. Увеличить
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Мэйуэзер-младший объявил о бое с Макгрегором в ночь на четверг. Поединок по правилам бокса в первом среднем весе пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

«Это новость мирового масштаба, будет грандиозное мероприятие, в том числе для мира бокса, — сказал Сулейман. — Конечно, в ринге у Флойда будет намного больше шансов. Ведь он по-настоящему лучший боксер нашего времени. Произойти может все, что угодно, но, думаю, у него не будет проблем».

Переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйуэзером и Макгрегором начались в ноябре 2016 года, после победы ирландца на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американцем Эдди Альваресом и завоеванием чемпионских поясов в двух весовых категориях сразу. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

На счету 28-летнего ирландца 24 поединка в смешанных единоборствах, 21 победа (18 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко объяснил корреспонденту Vesti.kz, как поединок 26 августа между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом UFC Конором МакГрегором, может повлиять на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который состоится 16 сентября.
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