Демьяненко: Будет ажиотаж, а в итоге все будут плеваться. Что МакГрегор сможет сделать Мейвезеру? Проход в ноги?
Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко объяснил корреспонденту Vesti.kz, как поединок 26 августа между американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом UFC Конором МакГрегором, может повлиять на бой чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, IBF и WBC в среднем весе Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который состоится 16 сентября.
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«Самое главное они в сентябре, а те в августе. Какая, тут может быть проблема? Никак не сможет такой “бой” навредить поединку Головкина и Альвареса. Я вообще не понимаю, зачем вообще нужен этот бой Мейвезер — МакГрегор. Там будет ажиотаж, а в итоге все будут плеваться. Что МакГрегор сможет сделать Мейвезеру? Проход в ноги? Это же запрещено. А по боксу что может пройзойти? Мейвезер не обостряет и не идет вперед. Он же очень техничный боксер. В итоге картина будет такая: МакГрегор будет лезть вперед, а в это время Мейвезер будет ловить его и технично попадать ударами. Это будет скучное зрелище. Я уверен публика будет неудовлетворенная», — отметил Демьяненко.
Напомним, что сегодня, 15 июня, стало известно, что поединок Мейвезера и МакГрегора состоится 26 августа на
Бой Головкин — Альварес пройдет на этой же арене 16 сентября. Большинство экспертов считают, что бой Мейвезера и МакГрегора навредит поединку Головкина и Альвареса. Добавим, что суммарный доход участников и организаторов поединка Мейвезер — МакГрегор, по данным СМИ, может превысить 500 миллионов фунтов (около 636 миллионов долларов).
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