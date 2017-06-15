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15 июня 2017, 10:12 | Бокс | Vesti.kz

Гендиректор Mayweather Promotions: МакГрегор своим ударом может всего лишь зацепить, и уже поплывешь

Гендиректор Mayweather Promotions Леонард Эллербе уверен, что Конор Макгрегор представляет опасность для Флойда Мейвезера-младшего, потому что обладает нокаутирующим ударом, сообщает Аllboxing.ru.

Гендиректор Mayweather Promotions: МакГрегор своим ударом может всего лишь зацепить и уже поплывешь - Фото Увеличить
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«Боец с такой мощью ударов может вас всего лишь зацепить и вы уже поплывете. Случалось пару раз в карьере, что Флойд плыл, но никто об этом никогда не знал, — сказал Эллербе. — Мы точно знаем, что с Конором МакГрегором нужно быть очень и очень внимательным. Потому что после его касания соперники валятся на пол».
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