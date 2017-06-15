Гендиректор Mayweather Promotions: МакГрегор своим ударом может всего лишь зацепить, и уже поплывешь
Гендиректор Mayweather Promotions Леонард Эллербе уверен, что Конор Макгрегор представляет опасность для Флойда
Мейвезера-младшего, потому что обладает нокаутирующим ударом, сообщает Аllboxing.ru.
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«Боец с такой мощью ударов может вас всего лишь зацепить и вы уже поплывете. Случалось пару раз в карьере, что Флойд плыл, но никто об этом никогда не знал, — сказал Эллербе. — Мы точно знаем, что с Конором МакГрегором нужно быть очень и очень внимательным. Потому что после его касания соперники валятся на пол».
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