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https://sport.mail.ru/news/boxing/30078107/
15 июня 2017, 10:10 | Бокс | Vesti.kz

«Какой бой будут покупать?» Как Мейвезер и МакГрегор могут навредить поединку Головкин — «Канело»

Cегодня, 15 июня, было официально объявлено о бое бывшего первого номера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда Мейвезера-младшего с чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединки состоятся с разницей в 20 дней. Увеличить
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Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях. Поединок пройдет по правилам бокса в первом среднем весе — до 69,85 килограмма. Напомним, что 16 сентября на этой же арене пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Таким образом, два поединка состоятся на T-Mobile Arena с разницей в 20 дней. Из-за этого в сети начались дискуссии, какой из поединков выбрать.

«Какой бой будут покупать? Мейвезер-МакГрегор 26 августа или Головкин-“Канело” 16 сентября».

«Проведение боя Мейвезер-МакГрегор 26 августа отрицательно скажется на раскрутке боя Головкин-«Канело».

«Проведение боя Мейвезер-МакГрегор до Головкин-“Канело” сильно ему навредит. Потому что у некоторых людей есть только деньги на один PPV. Так это работает, к сожалению».

«Это ставит людей перед выбором тратить деньги на PPV Мейвезер-МакГрегор или Головкин-«Канело».

Стоит отметить, что большинство экспертов считают, что бой Мейвезера и МакГрегора навредит поединку Головкина и Альвареса. Добавим, что суммарный доход участников и организаторов поединка Мейвезер-МакГрегор, по данным СМИ, может превысит 500 миллионов фунтов (около 636 миллионов долларов). Права на телетрансляцию боя будут распределены между сетями Showtime, Sky Sports и BT Sports.

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