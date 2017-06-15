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Местом проведения боя выбрана T-Mobile Arena, вмещающая 20 тысяч зрителей на боксерских и MMA боях. Поединок пройдет по правилам бокса в первом среднем весе — до 69,85 килограмма. Напомним, что 16 сентября на этой же арене пройдет один из самых ожидаемых боксерских поединков между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Таким образом, два поединка состоятся на T-Mobile Arena с разницей в 20 дней. Из-за этого в сети начались дискуссии, какой из поединков выбрать.

«Какой бой будут покупать? Мейвезер-МакГрегор 26 августа или Головкин-“Канело” 16 сентября».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Cual pelea van a comprar.?<a href="https://twitter.com/hashtag/Mayweather?src=hash">#Mayweather</a> - McGregor el 26 de Agosto. <br> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGG?src=hash">#GGG</a> - <a href="https://twitter.com/hashtag/Canelo?src=hash">#Canelo</a> el 16 de Septiembre. <a href="https://t.co/BgXk0XJKJm">pic.twitter.com/BgXk0XJKJm</a></p>— Elmer Polanco (@PolancoESA) <a href="https://twitter.com/PolancoESA/status/875107451510587392">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Проведение боя Мейвезер-МакГрегор 26 августа отрицательно скажется на раскрутке боя Головкин-«Канело».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Having <a href="https://twitter.com/hashtag/MayweatherMcGregor?src=hash">#MayweatherMcGregor</a> on Aug. 26 also is going to impact the publicity for <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> negatively.</p>— Dan Rafael (@danrafaelespn) <a href="https://twitter.com/danrafaelespn/status/875119311769174017">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Проведение боя Мейвезер-МакГрегор до Головкин-“Канело” сильно ему навредит. Потому что у некоторых людей есть только деньги на один PPV. Так это работает, к сожалению».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Having <a href="https://twitter.com/hashtag/MayweatherMcGregor?src=hash">#MayweatherMcGregor</a> before <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a> hurts it big time. Some people only have $ for one PPV. It's how it works unfortunately. <a href="https://t.co/4FqrrKyMqS">https://t.co/4FqrrKyMqS</a></p>— Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) <a href="https://twitter.com/BoxingKingdom14/status/875143462512861184">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Это ставит людей перед выбором тратить деньги на PPV Мейвезер-МакГрегор или Головкин-«Канело».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Could also force people to choose between spending PPV bucks on either MayMac or Canelo-GGG. <a href="https://t.co/YRhvCTw3wb">https://t.co/YRhvCTw3wb</a></p>— Josh Katzowitz (@joshkatzowitz) <a href="https://twitter.com/joshkatzowitz/status/875134338253434882">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>