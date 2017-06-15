«Какой бой будут покупать?» Как Мейвезер и МакГрегор могут навредить поединку Головкин — «Канело»
Cегодня, 15 июня, было официально объявлено о бое бывшего первого номера рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американца Флойда
Мейвезера-младшего с чемпионом UFC в легком весе ирландским бойцом Конором МакГрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Местом проведения боя выбрана
Таким образом, два поединка состоятся на
«Какой бой будут покупать?
«Проведение боя
«Проведение боя
«Это ставит людей перед выбором тратить деньги на PPV
Стоит отметить, что большинство экспертов считают, что бой Мейвезера и МакГрегора навредит поединку Головкина и Альвареса. Добавим, что суммарный доход участников и организаторов поединка
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