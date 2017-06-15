Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30077138/
15 июня 2017, 9:52 | Бокс | Vesti.kz

Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет на одной арене с поединком Головкин — Альварес

Стало известно место проведения боя между бывшим американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом Конором МакГрегором.

Поединки состоятся с разницей в 20 дней. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок между 12-кратным чемпионом мира по боксу и действующим чемпионом UFC в легком весе состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Бой, о котором уже объявлено официально, пройдет по правилам бокса, а в США его по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал Showtime.

Обозреватель ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на президента UFC Даны Уайта сообщил, что поединок Мейвезер — МакГрегор пройдет в лимите первого среднего веса (до 154 фунтов) на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

При этом 16 сентября на арене T-Mobile состоится вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанcкий боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) будет защищать свои титулы в бою с мексиканцемц Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). В США поединок на PPV покажет телеканал HBO.

Стоит отметить, что изначально Мейвезер и МакГрегор пытались договориться о бое на 16 сентября, но затем Головкин с Альваресом перехватили эту дату.

В начале июня Головкин побывал в студии TMZ Sports, где объяснил разницу между его боем с Альваресом и поединком Мейвезер — МакГрегор. Ранее казахстанец заявлял, что не согласится на бой против представителя смешанных единоборств, потому что не шоумен и уважает бокс как вид спорта.

В начале июня промоутер Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела Альвареса, обратился с открытом письмом к фанатам бокса, в котором просил их игнорировать бой Мейвезер — МакГрегор и назвал его цирком. В ответ на это президент UFC Дана Уайт обозвал Де Ла Хойя тупым и заявил, что тот несколькими месяцами ранее просил его сделать поединок между «Канело» и МакГрегором.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Известный казахстанский телеведущий пожелал Головкину удачи в бою с «Канело»

Известный казахстанский телеведущий пожелал Головкину удачи в бою с «Канело»

Известный казахстанский телеведущий Нурлан Коянбаев в своем инстаграме поделился совместной фотографией с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

МакГрегор "перепутал" фото Мейвезера-младшего при официальном объявлении боя

Известный казахстанский телеведущий пожелал Головкину победы в бою с "Канело"

Будет ажиотаж, а в итоге все будут плеваться. Что МакГрегор сможет сделать Мейвезеру? Проход в ноги? - Демьяненко