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Поединок между 12-кратным чемпионом мира по боксу и действующим чемпионом UFC в легком весе состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Бой, о котором уже объявлено официально, пройдет по правилам бокса, а в США его по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал Showtime.

Обозреватель ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на президента UFC Даны Уайта сообщил, что поединок Мейвезер — МакГрегор пройдет в лимите первого среднего веса (до 154 фунтов) на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

При этом 16 сентября на арене T-Mobile состоится вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанcкий боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) будет защищать свои титулы в бою с мексиканцемц Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). В США поединок на PPV покажет телеканал HBO.

Стоит отметить, что изначально Мейвезер и МакГрегор пытались договориться о бое на 16 сентября, но затем Головкин с Альваресом перехватили эту дату.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MayweatherMcGregor?src=hash">#MayweatherMcGregor</a> will take place at T-Mobile Arena. Weight limit is 154 pounds, per <a href="https://twitter.com/danawhite">@danawhite</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a></p>— Dan Rafael (@danrafaelespn) <a href="https://twitter.com/danrafaelespn/status/875114122010144774">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В начале июня Головкин побывал в студии TMZ Sports, где объяснил разницу между его боем с Альваресом и поединком Мейвезер — МакГрегор. Ранее казахстанец заявлял, что не согласится на бой против представителя смешанных единоборств, потому что не шоумен и уважает бокс как вид спорта.

В начале июня промоутер Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела Альвареса, обратился с открытом письмом к фанатам бокса, в котором просил их игнорировать бой Мейвезер — МакГрегор и назвал его цирком. В ответ на это президент UFC Дана Уайт обозвал Де Ла Хойя тупым и заявил, что тот несколькими месяцами ранее просил его сделать поединок между «Канело» и МакГрегором.