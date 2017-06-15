Бой Мейвезер — МакГрегор пройдет на одной арене с поединком Головкин — Альварес
Стало известно место проведения боя между бывшим американским боксером Флойдом
Мейвезером-младшим и ирландским бойцом Конором МакГрегором.
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Поединок между 12-кратным чемпионом мира по боксу и действующим чемпионом UFC в легком весе состоится 26 августа в
Обозреватель ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на президента UFC Даны Уайта сообщил, что поединок Мейвезер — МакГрегор пройдет в лимите первого среднего веса (до 154 фунтов) на арене
При этом 16 сентября на арене
Стоит отметить, что изначально Мейвезер и МакГрегор пытались договориться о бое на 16 сентября, но затем Головкин с Альваресом перехватили эту дату.
В начале июня Головкин побывал в студии TMZ Sports, где объяснил разницу между его боем с Альваресом и поединком Мейвезер — МакГрегор. Ранее казахстанец заявлял, что не согласится на бой против представителя смешанных единоборств, потому что не шоумен и уважает бокс как вид спорта.
В начале июня промоутер Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела Альвареса, обратился с открытом письмом к фанатам бокса, в котором просил их игнорировать бой Мейвезер — МакГрегор и назвал его цирком. В ответ на это президент UFC Дана Уайт обозвал Де Ла Хойя тупым и заявил, что тот несколькими месяцами ранее просил его сделать поединок между «Канело» и МакГрегором.
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