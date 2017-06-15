Украина произвела замену в сборной России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России вчера была вынуждена произвести экстренную замену в своей заявке на чемпионат Европы, который пройдет в Харькове с 16 по 24 июня. Муслим Гаджимагомедов выступит в весовой категории до 81 кг вместо Георгия Кушиташвили, к которому неожиданно возникли претензии у пограничных служб Украины. Кушиташвили был снят с поезда, идущего в Харьков, несмотря на гарантии безопасности, которые предоставили российской стороне Федерация бокса Украины и Международная федерация любительского бокса (AIBA). Именно после получения этих гарантий и было принято решение о поездке сборной России на первенство континента.

ЧЕРНАЯ МЕТКА

Вместе с Кушиташвили во въезде на Украину было отказано четырем тренерам, пресс-секретарю Федерации бокса России Владе Романовой, а также двум журналистам. Причиной стало посещение всеми этими россиянами территории Крыма после ее присоединения к России. «Во время пограничного контроля было установлено, что девять российских граждан нарушили порядок въезда на территорию Автономной Республики Крым. Поэтому было принято решение запретить им въезд на территорию Украины на три года», — прокомментировал случившееся пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Причиной претензий к Георгию стало его участие во всероссийском турнире «Памяти героев Севастополя» с 27 мая по 1 июня 2015 года. Боксер из Бурятии, ныне выступающий за Московскую область, стал победителем этих соревнований. Все снятые с харьковского поезда были возвращены на территорию России. Однако если демарш в отношении журналистов и тренеров в общем-то ожидался, то недопуск в страну участника соревнований — случай вопиющий. Чемпионат Европы — официальное спортивное мероприятие. И его организаторы, как правило, дают гарантии, что решат все возможные визовые проблемы для участников турнира. И международная федерация после случившегося с Кушиташвили явно должна поставить украинской федерации черную метку.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЗОЛОТО

— Украинская сторона, таким образом, сама себя дискредитирует, — прокомментировал случившееся генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — Мы не видим ни одной объективной причины такого отношения к нашей сборной.

21-летний Георгий Кушиташвили — российский боксер-любитель грузинского происхождения. Он родился и вырос в селе Бичура Республики Бурятия, но сейчас живет и тренируется в Московской области. Георгий — чемпион России 2015 года и бронзовый призер чемпионата России-2016 — являлся одним из претендентов на победу в чемпионате Европы в своей весовой категории.

— Я считаю, что просто неправильно не пускать боксера на такое крупное соревнование, как чемпионат Европы, — заявил в интервью «Р-Спорт» бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк. — Это просто ужасно. Кушиташвили — один из претендентов на золотую медаль, и, видимо, его хотели убрать.

ПРЫГУНЫ В ВОДУ ИЗБЕЖАЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Параллельно в Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду, однако сборная России перед его началом не столкнулась с проблемами при пересечении украинской границы.

— В аэропорту все было нормально, спокойно прошли необходимые процедуры, все ровно так, как и в любой стране, — отметил один из лидеров сборной России Виктор Минибаев. — И на самих соревнованиях все хорошо, публика довольно дружелюбная. Никаких вопросов к организаторам нет.

Напомним, что проблемы с проездом к месту соревнований совсем недавно возникали у чемпиона мира в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова. Россиянин, для которого после полуторагодичного «железного занавеса» каждый старт как глоток воздуха, не смог выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Спортсмен подал все необходимые документы в американское посольство, однако возвращать паспорт ему не спешили, объясняя это тем, что необходима дополнительная проверка. Чем она была вызвана — непонятно. Но визу Шубенков получил только тогда, когда его участие в важном старте уже физически было невозможно.

Однако проводить параллели между инцидентами с Кушиташвили и Шубенковым не совсем правильно, поскольку «Бриллиантовая лига» — это коммерческий старт, а в Харькове проходит чемпионат Европы, который по идее открыт для всех спортсменов. Напомним, что в мае Украина не пустила на музыкальный конкурс «Евровидение» в Киев российскую участницу Юлию Самойлову, также сославшись на посещение певицей Крыма после его присоединения к России.