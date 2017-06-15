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15 июня 2017, 1:00 | Бокс | Спорт-Экспресс

Украина произвела замену в сборной России

Боксер сборной России Георгий Кушиташвили был задержан на украинской границе при попытке добраться до Харькова, где он планировал выступить на чемпионате Европы.

Боксер сборной России Георгий Кушиташвили задержан на украинской границе. Увеличить
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Сборная России вчера была вынуждена произвести экстренную замену в своей заявке на чемпионат Европы, который пройдет в Харькове с 16 по 24 июня. Муслим Гаджимагомедов выступит в весовой категории до 81 кг вместо Георгия Кушиташвили, к которому неожиданно возникли претензии у пограничных служб Украины. Кушиташвили был снят с поезда, идущего в Харьков, несмотря на гарантии безопасности, которые предоставили российской стороне Федерация бокса Украины и Международная федерация любительского бокса (AIBA). Именно после получения этих гарантий и было принято решение о поездке сборной России на первенство континента.

ЧЕРНАЯ МЕТКА

Вместе с Кушиташвили во въезде на Украину было отказано четырем тренерам, пресс-секретарю Федерации бокса России Владе Романовой, а также двум журналистам. Причиной стало посещение всеми этими россиянами территории Крыма после ее присоединения к России. «Во время пограничного контроля было установлено, что девять российских граждан нарушили порядок въезда на территорию Автономной Республики Крым. Поэтому было принято решение запретить им въезд на территорию Украины на три года», — прокомментировал случившееся пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Причиной претензий к Георгию стало его участие во всероссийском турнире «Памяти героев Севастополя» с 27 мая по 1 июня 2015 года. Боксер из Бурятии, ныне выступающий за Московскую область, стал победителем этих соревнований. Все снятые с харьковского поезда были возвращены на территорию России. Однако если демарш в отношении журналистов и тренеров в общем-то ожидался, то недопуск в страну участника соревнований — случай вопиющий. Чемпионат Европы — официальное спортивное мероприятие. И его организаторы, как правило, дают гарантии, что решат все возможные визовые проблемы для участников турнира. И международная федерация после случившегося с Кушиташвили явно должна поставить украинской федерации черную метку.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЗОЛОТО

— Украинская сторона, таким образом, сама себя дискредитирует, — прокомментировал случившееся генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — Мы не видим ни одной объективной причины такого отношения к нашей сборной.

21-летний Георгий Кушиташвили — российский боксер-любитель грузинского происхождения. Он родился и вырос в селе Бичура Республики Бурятия, но сейчас живет и тренируется в Московской области. Георгий — чемпион России 2015 года и бронзовый призер чемпионата России-2016 — являлся одним из претендентов на победу в чемпионате Европы в своей весовой категории.

— Я считаю, что просто неправильно не пускать боксера на такое крупное соревнование, как чемпионат Европы, — заявил в интервью «Р-Спорт» бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк. — Это просто ужасно. Кушиташвили — один из претендентов на золотую медаль, и, видимо, его хотели убрать.

ПРЫГУНЫ В ВОДУ ИЗБЕЖАЛИ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Параллельно в Киеве проходит чемпионат Европы по прыжкам в воду, однако сборная России перед его началом не столкнулась с проблемами при пересечении украинской границы.

— В аэропорту все было нормально, спокойно прошли необходимые процедуры, все ровно так, как и в любой стране, — отметил один из лидеров сборной России Виктор Минибаев. — И на самих соревнованиях все хорошо, публика довольно дружелюбная. Никаких вопросов к организаторам нет.

Напомним, что проблемы с проездом к месту соревнований совсем недавно возникали у чемпиона мира в беге на 110 м с/б Сергея Шубенкова. Россиянин, для которого после полуторагодичного «железного занавеса» каждый старт как глоток воздуха, не смог выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине. Спортсмен подал все необходимые документы в американское посольство, однако возвращать паспорт ему не спешили, объясняя это тем, что необходима дополнительная проверка. Чем она была вызвана — непонятно. Но визу Шубенков получил только тогда, когда его участие в важном старте уже физически было невозможно.

Однако проводить параллели между инцидентами с Кушиташвили и Шубенковым не совсем правильно, поскольку «Бриллиантовая лига» — это коммерческий старт, а в Харькове проходит чемпионат Европы, который по идее открыт для всех спортсменов. Напомним, что в мае Украина не пустила на музыкальный конкурс «Евровидение» в Киев российскую участницу Юлию Самойлову, также сославшись на посещение певицей Крыма после его присоединения к России.
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