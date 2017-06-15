Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30076877/
15 июня 2017, 1:02 | Бокс | ТАСС

Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйэузер-младший на своей странице в «Инстаграм» официально сообщил, что поединок с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.

Мэйуэзер официально сообщил что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мэйуэзер разместил на своей странице афишу предстоящего поединка.

«Это официально», — написал Мэйуэзер.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

ЦСКА продлил контракт с футболистом Фернандесом на пять лет

Крамник обыграл Карлсена на шахматном супертурнире в Ставангере

Игорь Денисов не ведет переговоров с "Зенитом" и связывает свое будущее с ФК "Локомотив"