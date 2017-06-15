Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американский боксер Флойд
Мэйэузер-младший на своей странице в «Инстаграм» официально сообщил, что поединок с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.
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Мэйуэзер разместил на своей странице афишу предстоящего поединка.
«Это официально», — написал Мэйуэзер.
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.
На счету ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.
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