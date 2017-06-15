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15 июня 2017, 0:38 | Бокс | Р-Спорт

Бой Флойда Мэйуэзера и Коннора Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Бой бывшего американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанных единоборств Коннора Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе, сообщает Yahoo Sports.

Бой бывшего американского боксера <span class=error>Флойда</span> Мэйуэзера и ирландского бойца смешанных единоборств <span class=error>Коннора</span> Макгрегора состоится 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Yahoo Sports. Увеличить
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Ожидается, что Мэйуэзер в ближайшее время официально объявит о бое, который пройдет по правилам бокса.

Ранее стало известно, что промоутерская компания американского боксера забронировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа, но, по данным источника, место проведения боя еще не определено.

Мэйуэзер провел последний бой в карьере в сентябре 2015 года, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. Американец победил во всех 49 боях на профессиональном ринге.

Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе.
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Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйэузер-младший на своей странице в «Инстаграм» официально сообщил, что поединок с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 26 августа.
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