Бой Флойда Мэйуэзера и Коннора Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Бой бывшего американского боксера Флойда Мэйуэзера и ирландского бойца смешанных единоборств Коннора Макгрегора состоится 26 августа в Лас-Вегасе, сообщает Yahoo Sports.
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Ожидается, что Мэйуэзер в ближайшее время официально объявит о бое, который пройдет по правилам бокса.
Ранее стало известно, что промоутерская компания американского боксера забронировала арену в
Мэйуэзер провел последний бой в карьере в сентябре 2015 года, в котором победил своего соотечественника Андре Берто и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. Американец победил во всех 49 боях на профессиональном ринге.
Макгрегор в ноябре 2016 года победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе. Позднее Макгрегор отказался от пояса в полулегком весе.
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