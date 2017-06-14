В бою Поветкин — Руденко на кону будет стоять пояс WBO International
В поединке российского супертяжеловеса Александра Поветкина (30−1, 22 KO) и украинца Андрея Руденко (31−2, 19 KO) на кону будет стоять пояс WBO International. Бой пройдёт 1 июля в Москве.
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Отметим, что Поветкин не присутствует в рейтинге WBO, так как ранее был дисквалифицирован WBC
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