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https://sport.mail.ru/news/boxing/30075629/
14 июня 2017, 20:55 | Бокс | Чемпионат.com

В бою Поветкин — Руденко на кону будет стоять пояс WBO International

В поединке российского супертяжеловеса Александра Поветкина (30−1, 22 KO) и украинца Андрея Руденко (31−2, 19 KO) на кону будет стоять пояс WBO International. Бой пройдёт 1 июля в Москве.

В поединке российского <span class=error>супертяжеловеса</span> Александра <span class=error>Поветкина</span> (30−1 22 KO) и украинца Андрея <span class=error>Руденко</span> (31−2 19 KO) на кону будет стоять пояс WBO International. Увеличить
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Отметим, что Поветкин не присутствует в рейтинге WBO, так как ранее был дисквалифицирован WBC из-за положительной допинг-пробы на запрещённое вещество. WBO, как WBA и IBF, отказались включать Поветкина в свои рейтинги до того, как он решит все проблемы с WBC, сообщает Boxing Scene. Руденко в рейтинге WBO занимает девятое место.
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Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко

Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер Руденко

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Александр Поветкин 1 июля проведет бой с украинцем Андреем Руденко в супертяжелой весовой категории. Об этом ТАСС сообщили в команде российского боксера.
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