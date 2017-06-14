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Отметим, что Поветкин не присутствует в рейтинге WBO, так как ранее был дисквалифицирован WBC из-за положительной допинг-пробы на запрещённое вещество. WBO, как WBA и IBF, отказались включать Поветкина в свои рейтинги до того, как он решит все проблемы с WBC, сообщает Boxing Scene. Руденко в рейтинге WBO занимает девятое место.