«Он заплатит за все». Ковалев и Уорд прибыли в Лас-Вегас

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Оба боксера по прибытии поделились своими ожиданиями от предстоящего поединка. Предыдущая встреча Ковалева и Уорда закончилась победой американца единогласным судейским решением. Все трое судей поставили счет 114−113 в пользу Уорда.

— Спасибо за приветствие, — сказал Ковалев. — Я очень рад быть здесь. Рад вернуться в Лас-Вегас. Я полностью готов к предстоящему бою и надеюсь, что он пройдет по моему сценарию. Я готов.

— Конечно, вы разочарованы результатом первого боя. Вы пересматривали его, чтобы понять, что нужно сделать по-другому?

— Да, я смотрел его пару раз. Но я не думаю, что мне нужно что-то менять. Мне просто нужно надрать ему задницу. И я это сделаю.

— Почему вы думаете, что вам нужны изменения при подготовке?

— Перед этим боем я в другой форме, у меня другие эмоции и мотивация. Я просто хочу вернуть свои пояса. Спасибо моим фанатам, которые меня поддерживают. Кроме того, спасибо моим ненавистникам. Они мотивируют меня надрать ему задницу. Я хочу вернуть свои пояса. Для этого я здесь.

— Свое единственное поражение вы потерпели от боксера, с которым встретитесь на этой неделе. Это личное?

— Ничего личного. Я уже достаточно сказал и теперь я должен доказать это бою. Это будет моим последним словом. Я поставлю жирную точку в этом противостоянии.

— Что-нибудь хотите передать команде Андре Уорда?

— Я все скажу в ринге 17 июня и поставлю жирную точку. Только одну вещь хочу добавить. Команда Андре Уорда наговорила всякой чуши о моей команде. Они говорили так, будто драться будут они. Но драться будет Андре Уорд. И он заплатит за все.

— Я хочу громко заявить о себе в этом бою, — говорит Андре Уорд. — Ответить на оставшиеся вопросы и развеять все сомнения. Так, что я очень рад.

— Немного о сомнениях. Многие фанаты и обозреватели не считают, что ты выиграл бой. У вас другое мнение. Что вы сделаете, чтобы убедить всех в этом?

— Давайте я вам покажу другую сторону монеты. Много людей считают, что в прошлом бою выиграл я. Так же есть те, кто с этим не согласен. Всегда будут существовать разные мнения, если бой был близким. Это нормально.

Он просил реванш. И он получил его. Теперь мы не хотим слышать никаких отговорок и ничего в этом духе. Мы закроем дверь и снимем все вопросы с повестки дня.

— Вы поменяли что-нибудь при подготовке к реваншу?

— Нет. Ничего.