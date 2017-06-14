Виктор Демьяненко: Ковалев нокаутирует Уорда в шестом или восьмом раунде

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— Я надеюсь, что Ковалев выиграет. Главное, чтобы он сделал правильные выводы после поражения в первом бою. Тогда он немного пренебрегал Уордом. и чересчур самоуверенно вел себя. Если он будет боксировать в своей манере, провоцировать и наказывать Уорда, то будет совсем другой бокс, — отметил Демьяненко.

— Ковалев после результата первого боя постарается победить нокаутом?

— Такой настрой тоже нежелателен. Ему не нужно лезть напролом и пренебрегать защитой. Надо в своей манере работать, продавливать и спокойно отрабатывать. Если удастся выстреливать свои комбинации, то я думаю все получится хорошо.

— Вы считаете, что поединок продлится все 12 раундов?

— Я думаю, Ковалев должен выигрывать за явным преимуществом. Он может нокаутировать Уорда в шестом или восьмом раунде. Я надеюсь на это. Если Ковалев будет действовать без пренебрежения и почувствует соперника, то он одержит победу.

Добавим, что известный казахстанский промоутер Болат Манкенов считает Ковалева фаворитом боя, а основатель FightSpace и известный российский комментатор Григорий Стангрит заявил, что ожидает 12-раундового поединка.

Бой Ковалев — Уорд состоится утром 18 июня по времени Астаны. На кону реванша будут стоять титулы IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе, которые американец отнял у россиянина в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.