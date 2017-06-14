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https://sport.mail.ru/news/boxing/30072898/
14 июня 2017, 16:38 | Бокс | Vesti.kz

Непобежденный боксер рассказал, что может помочь Головкину нокаутировать Альвареса

Известный в прошлом казахстанский боксер-профессионал Виталий Демьяненко (22−0−0), ушедший с профи-ринга непобежденным, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, что может помочь казахстанцу Геннадию Головкину нокаутировать Сауля «Канело» Альвареса из Мексики.

По другой версии казахстанец выиграет по итогам 12 раундов. Увеличить
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— Геннадий на бой с Альваресом подойдет в более лучшей форме, чем был в бою с Джейкобсом. Бой с американцем получился таким… Начали говорить, что он не супер-человек. Джейкобс и сам начал рассказывать, что Головкин не такой буги-мен, как вы про него нарисовали. Возможно, у Геннадия была такая стадия карьеры, где он чувствовал себя непобедимым. Это может сыграть плохую шутку с любым боксером.

Когда тебя со всех сторон тебя превозносят, ты можешь и сам поверить, что выиграешь у всех. Сейчас Геннадий выйдет в более лучшем состоянии, чем с Джейкобсом. Показалось, что перед боем с американцем он нервничал. А с «Канело» он выйдет и будет работать так, как боксирует всегда. Думаю, что в этом бою Головкин выиграет единогласным судейским решением.

Не думаю, что нужно ждать нокаута. С другой стороны, если Головкин посмотрит бой Альвареса с Мейвезером… Я был удивлен, как Флойд в одну калитку «разобрал» мексиканца. Прижал его к углу и начал его бить. Я такого не ожидал. Думал, что Альварес создаст серьезные проблемы. А Мейвезер просто «разбил» мексиканца, как ребенка. Если Головкин посмотрит запись этого боя, то он сможет завершить бой нокаутом.

Напомним, титульный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом состоится в Лас-Вегасе 17 сентября. Боксеры разыграют чемпионские пояса в среднем весе по версиям IBF, WBA (Super), WBC и IBO.

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