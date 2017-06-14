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https://sport.mail.ru/news/boxing/30072484/
14 июня 2017, 15:54 | Бокс | ТАСС

Сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы по боксу в Харькове

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу не будет бойкотировать чемпионат Европы в Харькове после недопуска на территорию Украины боксера Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

<em>МОСКВА 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Сборная России по боксу не будет бойкотировать чемпионат Европы в Харькове после <span class=error>недопуска</span> на территорию Украины боксера Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) <span class=error>Умар</span> <span class=error>Кремлев</span>. Увеличить
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Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.

«Мы не рассматриваем такой вариант. Наша задача — выступить там и отобраться на чемпионат мира», — сказал Кремлев.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
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AIBA начала разбирательство по факту недопуска российского боксера на Украину

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) начала разбирательство по факту недопуска россиянина Георгия Кушиташвили на территорию Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Харькове. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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