Сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы по боксу в Харькове
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу не будет бойкотировать чемпионат Европы в Харькове после недопуска на территорию Украины боксера Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.
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Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также
«Мы не рассматриваем такой вариант. Наша задача — выступить там и отобраться на чемпионат мира», — сказал Кремлев.
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
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