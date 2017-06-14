Сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы по боксу в Харькове

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Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.

«Мы не рассматриваем такой вариант. Наша задача — выступить там и отобраться на чемпионат мира», — сказал Кремлев.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.