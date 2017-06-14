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14 июня 2017, 15:53 | Бокс | ТАСС

AIBA начала разбирательство по факту недопуска российского боксера на Украину

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) начала разбирательство по факту недопуска россиянина Георгия Кушиташвили на территорию Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Харькове. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков. Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

«Нам ответили из AIBA, они сейчас проводят разбирательство по данной ситуации. Но суть в том, что Георгий два года назад боксировал в Крыму», — сказал Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.
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Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину для участия в ЧЕ

Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса страны Владе Романовой, а также нескольким журналистам и болельщикам, направлявшимся в Харьков на чемпионат Европы, отказали во въезде на территорию Украины. По словам Романовой, отечественную делегацию сняли с поезда без каких-либо объяснений, а впоследствии аргументировали решение о запрете на въезд посещением Крыма.
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