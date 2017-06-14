Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину для участия в ЧЕ

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«Мы сейчас находимся в Харькове. Меня, боксера Кушиташвили, двух журналистов и нескольких российских болельщиков не пустили на территорию Украины. Сейчас нас депортируют.

Нас сняли с поезда, ничего не объясняя и не комментируя, провели допрос. Интересовались, были ли мы в Крыму. Задержание нескольких человек объяснили тем, что они отдыхали на полуострове.

Теперь въезд в дальнейшем на территорию Украины нам запрещен на три года, — заявила Романова.

Кроме того, она подчеркнула, что задержание части российской делегации произошло, несмотря на выданные ранее принимающей стороной гарантии относительно безопасности в ходе проведения соревнований в Харькове.

«Это произошло, несмотря на то что принимающая сторона в период подготовки к чемпионату обещала нам полную безопасность и заверяла, что это [посещение Крыма] не является препятствием для посещения первенства», — сказала Романова.

При этом, по словам пресс-атташе, остальная часть сборной России, которую все-таки пустили на территорию Украины, не будет бойкотировать турнир в знак протеста.

«Остальная часть сборной России бойкотировать чемпионат Европы в знак протеста не планирует», — добавила сотрудница ФБР в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Стоит отметить, что в Федерации бокса Украины случившееся комментировать отказались, заявив, что в данный момент устанавливают подробности произошедшего.

«Ситуацию комментировать пока что не можем, так как выясняем обстоятельства случившегося. Когда можно будет получить официальный комментарий? Как только, так сразу», — сказали в пресс-службе федерации.

Известный в прошлом боксер, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев, в свою очередь, подчеркнул, что в данной истории стоит ждать развития событий по сценарию недавнего песенного конкурса «Евровидение» в Киеве, в котором не смогла принять участие россиянке Юлия Самойлова — украинская сторона отказала ей во въезде по причине посещения артисткой Крыма.

«Стоит ждать развития событий по сценарию недавнего «Евровидения». Питать иллюзий не стоит.

Если так поступили, то это уже было решено на уровне Службы безопасности Украины (СБУ). А скорее всего, даже выше — нынешнего политического руководства Украины.

Нужно ли оставшейся части сборной России бойкотировать турнир? Не поехать на этом фоне туда — расписаться в неспособности и нежелании. Потом будут обвинять — мол, вы сами отказались, — заявил Валуев «Газете.Ru».

В то же время председатель третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов выразил уверенность, что если украинской стороной будет установлен факт незаконного — по местному законодательству — посещения Крыма, оспаривать запрет на въезд будет бессмысленно.

«Для того чтобы говорить о том, на законных ли основаниях не пускают на Украину российских граждан, нужно понять, что это за основания. Пока есть информация, что это может быть связано с их пребыванием несколько лет назад в Крыму.

Если будет установлено, что в соответствии с украинским законодательством, их пребывание было незаконным, то запрет на въезд обжаловать не имеет смысла.

Подобная ситуация была, например, с запретом на въезд певице Лолите, актрисе Елене Яковлевой и т. д. Согласно украинскому законодательству, посещение Крыма не с той стороны границы является нарушением, которое влечет за собой запрет на въезд в страну. В этом случаи ранее данные гарантии не будут иметь значения, поскольку украинские власти могут заявить о том, что ранее не имелось сведений о нарушении гражданами украинского законодательства, — рассказал юрист «Газете.Ru».

Отметим, что чемпионат Европы по боксу в Харькове, который стартует 16 июня, является также отборочным к чемпионату мира — 2017 в Гамбурге. Планетарное первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября.